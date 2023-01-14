高雄警方擴大臨檢　史哲：給予市民安全、快樂的新年

高雄市警察局13日晚間10時至今(14)日凌晨動員17個分局、近600名警力擴大臨檢；高雄市副市長史哲也特別代表市長陳其邁前往苓雅分局，感謝員警們做守護市民的靠山，市府也會做警察的後盾，全力給予支持。史哲也希望，在疫情趨緩後，城市恢復繁華經濟活動的同時能維護城市安全，不論酒駕檢測的落實、防詐等，都能給予市民安全、快樂的新年。
記者郭凱杰／高雄報導
史哲也要求特定行業業者，須加強自主安全管理、主動通報，共負維護治安之責並強調，維護治安不能有任何一步退讓。他也提醒警察同仁們，務必落實治安巡守、交通維護、酒駕防治等工作，讓所有返鄉過節的市民朋友可以全家團圓。同時也拜託市民朋友們，務必喝酒不開車，才能夠安心過好年。
高雄市111年度治安指標犯罪發生數與110年度相較，全般刑案下降4.12％、詐欺案件下降5.07％、暴力犯罪下降25.49％、重大犯罪下降26.42％、槍擊案件下降28.57％（暴力、重大犯罪及槍擊案全數於最快時間內偵破），呈現有效防制趨勢，降幅在六都中皆屬績優表現，且聚眾鬥毆等重大受矚目案件均迅速拘捕犯嫌到案，展現檢警共同打擊犯罪的嚴正態度。
這次的擴大臨檢勤務，高市警局共動員所屬17個分局、和刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年隊等單位接近600位警力。同時苓雅分局員警也前往轄區各娛樂場所臨檢，過程中不僅身穿爆乳短裙服裝的酒店妹排排站接受員警檢查，由於正值週末晚間，各娛樂場都聚集相當多人潮，這次擴大臨檢也出動緝毒犬運用靈敏的嗅覺，對各臨檢場所進行搜索 ，同時，各重要道路也有員警路檢攔查。
根據經警察局保安科統計資料這次擴大臨檢總計查獲酒駕6件移送6人、酒駕告發3件3人、通緝犯5件5人、持有一級毒品1件1人、三級毒品1件1人、地下簽賭1件2人、查獲竊盜案1件1人、尋獲失蹤人口1人。