北極圈海域驚現台製垃圾　「海廢電視」回台展出警惕世人

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《解凍格陵蘭》發起人ESG企業「歐萊德」也在總部舉辦展區揭幕儀式，並邀請桃園市長張善政及副市長王明鉅擔任揭幕儀式嘉賓。張善政致詞時表示，桃園是工業大城市，卻有像歐萊德這樣的循環經濟亮點產業，提倡回收再製、取代石化燃料，符合淨零排放目標，並表示這主題很適合與歐萊德進行環境教育有關師資培訓，擴及校園宣導合作，張市長比喻，「父母說再多，比不上在學校聽到的一句話」，來訴說環境教育潛入校園的影響力意義深遠，最後更鼓勵業者引以為標竿，改變心態，主動做好ESG。
《解凍格陵蘭》團隊特別將極地採訪記錄製成「精華版紀錄片」，並於進行「公益放映響應計畫」發表，提供國內各機關企業、學校申請做爲非營利之環境教育教材，目前短短兩個月已高達345家校園、超過2,000多間企業單位響應，可見「氣候變遷」議題儼然已成為全民議題。
此紀錄片更擴及國際，曾在最具代表性的國際氣候會議 紐約聯合國大會（UNGA77)氣候週及全球氣候峰會（COP27）進行放映，包括日本、比利時、瑞士、南非、新加坡等國家共同參與支持《解凍格陵蘭》公益放映響應計劃。
值得一提的是團隊分享，這次極地遠征收穫良多、激發人心，為了提倡環境教育精神，將剪輯出「長版紀錄片」持續作為環境教育素材，並預告在上半年度完成進行首映，屆時將與全球關注氣候議題的大眾分享。
《解凍格陵蘭》的共同倡議也獲得聯合國認可機構世界氣候基金會（WCF）與 RE100 Climate Group | CDP 共同支持。極地遠征隊親自走訪格陵蘭11個城鎮，深度訪談當地居民、專家學者、政府官員，並拍攝成為環保紀錄片，將為期23日的極地紀錄搖身一變成為了歐萊德「環境教育館展區」。
展區藍白相間的色塊設計，象徵漂流於格陵蘭島上的冰山地景，從過去映入眼簾的雪白大地，到如今因氣候變遷造成的降雨與融冰現象，推開窗只剩「浮冰與大海」，極端氣候的變化發人省思。於《解凍格陵蘭》環境教育館展區，除了可以親眼看見政府官員、專家學者、當地居民的訪談，更能親耳聽到格陵人民早已根深蒂固的「永續」理念。