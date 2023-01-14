北科大住宿生喝醉睡錯房！同學傻眼秒報警 場面十分尷尬
是有點荒唐了！台北科技大學一位住宿生在臉書「爆料公社」發文，透露今（14）天清早一位「醉漢」闖入宿舍房間，一進門就衝到上鋪呼呼大睡，本來在睡夢中的男大生驚見多了位「床伴」超傻眼，立即報警處理。不過後來校方證實，該位醉漢其實也是學校住宿生，疑似因喝醉才會誤闖別人房間，並因此獲得警察一對一專屬「醒床服務」，也屬難得經驗，場面十分尷尬，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
原PO在「爆料公社」發文表示，「室友剛好要去廁所，直接被一個醉漢闖進來，還直接躺上我的床，當時還在睡夢中...」從文末刪節號不難看出原PO的餘悸猶存，而照片中該位睡錯房間的醉漢看來十分舒適，四肢大開大闔完全當作自己的床，還不忘蓋上小被子。
可惜這畢竟不是他的房間，員警獲報後趕到宿舍，一位警察爬到上舖床邊不斷呼喊「先生」、「下來」、「醒來了」，費了好番力氣才把人叫醒，而該位醉漢似乎還搞不清狀況，一臉迷茫，員警詢問「你住這裡嗎？」要把人帶走時，醉漢還沒清醒，幾次想要穿走別人的鞋，但是立即被阻止。
一大早在學校宿舍房間出現警察，而警察的任務又是把人叫醒，而「犯罪嫌疑人」則是全程狀況外，這荒唐又怪異的場景讓網友笑翻，紛紛在底下留言回覆說「笑死」、「可不可以讓我睡一下下就好」、「滿臉寫著我是誰、我在哪」、「好誇張」。北科大表示，該位醉漢其實也是學校住宿生，後續會依學生宿舍管理辦法，對其不當行為召開獎懲會懲處。（編輯：倪浩軒）