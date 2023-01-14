V.McMahon被爆重掌WWE是為出售公司　交易價上看2574億

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McMahon目前仍是WWE最大的股東，今年已經高齡77歲，他去年夏天因為身體因素以及一些負面爭議而被迫引退。不過今年初他重新擔任WWE公司的董事會主席，據傳目的是要出售公司。目前WEE的股票在上周上漲近17%後，目前市值超過60億美元。
WWE近年經歷了巨大的轉型，除了Raw、SmackDown和PPV之外，他們也增加了很多直播節目和附屬頻道，變成一個更娛樂的體育平台。根據NBC報導，該品牌的潛在買家有迪士尼、FOX、華納兄弟、NetFlix和亞馬遜等等公司，可簡單分為三類：傳統媒體公司、流量媒體公司和娛樂控股公司。
分析師估計這筆交易將耗資74億至82億美元，WWE公司則希望能達到85億美元(約2574億台幣)，除了上述的媒體和娛樂產業巨頭之外，近年在體壇重金收購大咖球星和豪門的沙烏地阿拉伯也有所動作。
過去在幕後以及擂台上都扮演討人厭的「Chairman」角色的McMahon，自1982年開始成為WWE公司的主席與掌權人，他的女兒Stephanie McMahon以及兒子Shane McMahon也都曾是幕前、幕後高知名度的人物，如果McMahon家族的真的出售了這間公司，那將不只是WWE一個時代的結束，也是摔角界一個時代的結束。