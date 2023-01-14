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V.McMahon被爆重掌WWE是為出售公司　交易價上看2574億

▲WWE前總裁Vince McMahon。（圖／美聯社／達志影像）
▲WWE前總裁Vince McMahon。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

WWE官方宣布此前因身體狀況引退的前總裁、兼首席執行官Vince McMahon正式回歸，根據美國媒體《華爾街日報》報導，他這次復出是為了出售公司，引起了不小的討論。

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McMahon堪稱是世界摔角娛樂史上最佳的經營者，他帶領WWE(原WWF)品牌撐過了九零年代激烈的競爭，並創造了經典又爭議的Attitude Era和PG Era的誕生，巨石強森(The Rock)、Stone Cold Steve Austin和John Cena等傳奇明星都是由此發跡。

McMahon目前仍是WWE最大的股東，今年已經高齡77歲，他去年夏天因為身體因素以及一些負面爭議而被迫引退。不過今年初他重新擔任WWE公司的董事會主席，據傳目的是要出售公司。目前WEE的股票在上周上漲近17%後，目前市值超過60億美元。

WWE近年經歷了巨大的轉型，除了Raw、SmackDown和PPV之外，他們也增加了很多直播節目和附屬頻道，變成一個更娛樂的體育平台。根據NBC報導，該品牌的潛在買家有迪士尼、FOX、華納兄弟、NetFlix和亞馬遜等等公司，可簡單分為三類：傳統媒體公司、流量媒體公司和娛樂控股公司。

分析師估計這筆交易將耗資74億至82億美元，WWE公司則希望能達到85億美元(約2574億台幣)，除了上述的媒體和娛樂產業巨頭之外，近年在體壇重金收購大咖球星和豪門的沙烏地阿拉伯也有所動作。

過去在幕後以及擂台上都扮演討人厭的「Chairman」角色的McMahon，自1982年開始成為WWE公司的主席與掌權人，他的女兒Stephanie McMahon以及兒子Shane McMahon也都曾是幕前、幕後高知名度的人物，如果McMahon家族的真的出售了這間公司，那將不只是WWE一個時代的結束，也是摔角界一個時代的結束。

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