蔡尚樺「開箱新家」噴10萬整間打掉！夢幻現代風裝潢曝光

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她接著碎念：「申請室內裝修的建照真的有夠貴，薄薄一張紙十萬就噴了！」讓她哭笑不得，不過有了這張護身符，就可以大興土木，「相信很多朋友也都心有戚戚焉吧？」她透露，有別於三年前買房時直接一卡皮箱入住，這次簡直跑遍各大建材中心和傢俱店，也找了超多照片和設計師反覆溝通，「畢竟家是自己要住的，能遇到願意深入了解屋主需求，不會一味主觀意識很強的設計師真的很幸運」。
其中，讓她最滿意的就是她的傢俱了，「當初真的是實體線上到處走訪和爬文，但要找到兼具時尚美感和舒適性的實在不多。」還好後來找到又美又舒服的超大L型沙發，「有種眾裡尋他千百度，一見鍾情就決定是它了的命中註定。就連她看中的一個比利時貝殼床架，店家也立刻幫她空運來台，讓她非常滿意，「傢俱搞定，頓時心中的大石也落定」。
不過，她也分享在裝修時遇到的鳥事，就是她的廚房磁磚大踩雷，「本來看好一款很美的大理石紋魚鱗壁磚，樣品的質感和紋路完全沒問題，沒想到空運來後整批超不對勁，超像有小孩拿黑色奇異筆亂畫一通，只好忍痛放棄錢錢就這樣飛了；還有花了好幾萬請油漆師傅畫大理石電視牆，成果慘不忍睹，只能當學個教訓打掉重練。」不過她也轉念，認為這些都是很好的養分和經驗，提供大家參考。
最後，她也很開心能在2022年底完成一件大事，「感覺好像又長大了不少，能靠自己的能力，打造一個屬於自己的家，真的很幸福很美好，也祝福大家2023健康平安、萬事安康。」貼文及照片一出，網友也紛紛留言，「好美，第一眼還以為是裝潢公司的得獎作品」、「漂亮時尚，很像高級飯店風格」、「恭喜新居落成！很美很有主人的風格」、「立馬有在紐約的現代感，拍的是101，現代感十足啊」、「好美，好溫馨，用心良苦值得了」、「恭喜換豪宅」、「好美的家，真的可以很放鬆心情耶」、「看起來就是回家可以秒睡的節奏」。（編輯：郭佩蓉）