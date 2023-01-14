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T1／中信末節一波流！簡偉儒得分新高　卻無法率獵鷹贏球

▲台鋼獵鷹射手簡偉儒。（圖／T1聯盟提供）
▲台鋼獵鷹射手簡偉儒。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/臺南報導

臺南台鋼獵鷹在今(14)日於主場迎戰新北中信特攻，球隊前3節大部分時間保有領先，但末節被中信打出36:20的攻勢，最終以111:116慘遭逆轉，當家射手簡偉儒生涯新高之夜，無法以一場勝利來慶祝。

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本周獵鷹宣布簽下前夢想家洋將飛斯特，今天他也隨即被登錄在比賽名單之中，替補上陣。開賽後獵鷹進入狀況的速度很快，李漢昇和簡偉儒都命中三分，飛斯特在比賽中段上場，並很快投進外線，首節打完他們以33:32領先1分。

次節獵鷹簡偉儒延續好手感，三分球連連命中，球隊也靠著外籍雙塔鞏固防守籃板，一度領先到13分。上半場簡偉儒投進5顆三分球、拿下17分，幫助球隊以64:59拉開分差。

易籃再戰後，艾德挺身而出，單節攻下12分，幫助球隊展開追分，但獵鷹這邊阿修羅也表現突出，單節得到8分，讓主場軍取得雙位數的11分領先。末節中信靠阿巴西和克力斯聯手打出13:5的攻勢，追到只剩1顆球權的差距，之後比賽也進入到白熱化階段，兩隊開始不斷拉鋸。

比賽進入尾聲，中信的穩定度優勢也慢慢展現出來，不斷靠著對手失誤製造機會，先是謝亞軒罰球追平，接著艾德快攻上籃反超比數。比賽最後2分鐘，獵鷹在谷毛唯嘉命中三分後，追成108:108平手，在掌握球權後，主場軍喊出暫停部屬戰術，簡偉儒切入獲得兩罰機會，他命中一球，讓球隊重新超前。

下一波攻擊，中信招牌手遞手戰術後，謝亞軒接球拔起命中三分，之後布拉卡位被吹犯規，克力斯兩罰一中。獵鷹隨後靠步拉補籃追回一球，接著立刻對阿巴西犯規，最後一波進攻，簡偉儒錯失空檔，也錯失追平機會。

簡偉儒過去在隊史單場最多命中6顆三分球、最高得得分則為20分，今天他投進6顆三分球，得到23分，寫下個人新高；布拉得到26分18籃板，阿修羅則是22分20籃板。

特攻方面，團隊有4人得分破20，艾德拿到29分15籃板5助攻4抄截的全面數據，謝亞軒命中6三分、傳出6助攻、得到24分，克力斯24分，阿巴西斬獲21分。

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