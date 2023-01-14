T1／謝亞軒是否參加三分球大賽？光哥：比我準的話就可以
T1聯盟12日正式宣布將於2月28日於台北和平籃球館盛大學辦2023 「ALL-STAR GAME」，除了正賽外，還會舉辦三分球大賽和灌籃大賽。而今天被問到是否有意願參加三分球大賽時，新北中信特攻射手謝亞軒這樣回應。
記者黃建霖/臺南報導
這次明星賽，T1聯盟所屬球隊都將派員參與首屆明星賽票選活動，球迷可在票選網站中，依照「後場」、「前場」與「洋將」三個類別，依序選出「3位」、「2位」與「3位」喜愛的明星球員，得票數最高的5位後場球員、3位前場球員和5外籍球員，將組成最強明星賽陣容。
而身為聯盟最好的本土射手之一，謝亞軒今天在幫助球隊擊敗臺南台鋼獵鷹的比賽中，投進6顆三分球，得到了24分。賽後他也為自己拉票說，「我也是第一次有機會參予，若能入選，想在場上把平時不會做到的動作給秀出來。」
而至於是否有意願報名三分球大賽？謝亞軒笑著說：「看球隊安排，如果指定我，就硬著頭皮上了。」而總教練「光哥」李逸驊也開玩笑的表示，「他比我準的話，應該是會派他去啦。」
謝亞軒本季三分球命中率47.5%，總計92投44中，在全聯盟排名第2。不過排在他前面的高士杰本季出手的樣本數不夠多，因此實際上他可說是目前聯盟三分最準的球員。