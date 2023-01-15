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舒淇苦等不到行李！大咖在場陪伴　影迷被閃：全程姨母笑

▲舒淇（右圖右）和馮德倫（左）結婚6年，生日、過年才會合影放閃。（圖／翻攝自舒淇Instagram）
▲舒淇（右圖右）和馮德倫（左）結婚6年，生日、過年才會合影放閃。（圖／翻攝自舒淇Instagram）

記者江芷稜/綜合報導

46歲女星舒淇和馮德倫結婚6年，對外相當低調，偶爾逢年過節才會在社群平台曬合照曬恩愛，她昨（14）日在IG抱怨飛機因為機件故障延遲了，害她空等1小時仍等不到行李出來，不過配圖並非機場風景，而是老公馮德倫的帥照，無預警放閃讓影迷笑說「標準圖文不符，但我可以」。

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▲舒淇和馮德倫難得曬恩愛。（圖／翻攝舒淇IG）
▲舒淇和馮德倫每逢生日、過年，才會難得曬恩愛。（圖／翻攝舒淇IG）
▲ 舒淇為愛貓慶生，也難得曬出老公馮德倫照片。（圖／翻攝自sqwhat IG）
▲ 舒淇為愛貓慶生，也難得曬出老公馮德倫照片。（圖／翻攝自sqwhat IG）
舒淇和馮德倫因工作因素，經常往返兩岸三地，疫情期間也有一段時間無法見面，除了自己的工作側拍之外，她最常曝光的是愛貓的帥照，出鏡機率都比馮德倫高，但每逢老公生日，祝福絕對不會少，她曾幽默表示，希望老公帥過劉德華、戲比梁朝偉，自己就能大吃大喝隨便去旅遊，儘管大多曬的是舊照，但粉絲難得看她們曬恩愛都很滿足。

▲舒淇（中）、馮德倫（左）和朋友聚會討論NFT，動作相當逗趣。（圖／翻攝自舒淇Instagram）
▲舒淇（中）、馮德倫（左）和朋友聚會討論NFT，動作相當逗趣。（圖／翻攝自舒淇Instagram）
舒淇昨和老公馮德倫一起回香港，在IG上發文：「落～今日機件故障delay了……然後我想故障的應該是行李門，不然為什麼等了一個多小時也看不見行李帶運轉，且也沒人出來說明為什麼？請問，這是要問航空公司呢？還是要問機場呢？」說話語氣相當嚴肅，配圖卻是老公馮德倫對鏡頭深情凝視的照片，給了粉絲一個大驚喜。

▲舒淇在IG抱怨飛機延遲，放的配圖卻是馮德倫。（圖／翻攝自舒淇Instagram）
▲舒淇在IG抱怨飛機延遲，放的配圖卻是馮德倫。（圖／翻攝自舒淇Instagram）
大家被這對明星夫妻檔閃到，笑稱「看到你們秀恩愛，都忍不住姨母笑」「這麼嚴肅的問題，怎麼配這麼一個大帥哥的圖呢」「請持續這麼放閃，墨鏡我會戴好」「原來只是想撒狗糧而已」，也有熱心民眾提供建議，請她們向航空公司反映，稍後舒淇再發一張香港夜景照向粉絲報平安，顯然問題獲得解決，夫妻倆一起甜蜜返家了。

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