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兔裝小海豹萌翻高雄SKM Park　卡娜赫拉瘋玩Global Mall

▲「無所事事小海豹」曾現身高雄愛河灣「聊療漂漂河」萌翻全台，今年換上兔年獨家限定的應景兔裝，登陸高雄SKM Park Outlets的噴泉廣場，可愛破表。（圖／SKM Park Outlet提供）
▲「無所事事小海豹」曾現身高雄愛河灣「聊療漂漂河」萌翻全台，今年換上兔年獨家限定的應景兔裝，登陸高雄SKM Park Outlets的噴泉廣場，可愛破表。（圖／SKM Park Outlet提供）

記者蕭涵云/綜合報導

去年文博會在高雄流行音樂中心愛河灣，一次以眾多知名角色的巨型漂浮氣偶打造「聊療漂漂河」，瞬間暴紅引發朝聖熱潮！當時第一隻攻佔大家心房的「無所事事小海豹」，今年換上兔年獨家限定的應景兔裝，現身高雄SKM Park Outlets的噴泉廣場，搭配水舞展演，氣場有夠強大，再度萌翻大家。兔年最受歡迎「卡娜赫拉的小動物」，則北部獨家快閃Global Mall新北中和，打造「卡娜赫拉的小動物-和菓新春小禮舖」快閃店，設置包括十米長的「兔年夢幻美食牆」、「巨型和菓扭蛋機」及「新春打卡牆」，和大家一起瘋玩到月底。

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在高雄愛河灣「聊療漂漂河」上，萌翻全台灣的「無所事事小海豹」，即日起至2/28(二)，換上兔年獨家限定的應景兔子新衣和大家拜年！超萌的兔裝小海豹巨型漂浮氣偶，驚喜現身高雄SKM Park Outlets的噴泉廣場，還搭配水舞展演，氣場有夠強大；晚上搭配夜景更是萌萌會發光。大年初五開工，還將由財神爺免費發放限量的「無所事事小海豹」兔年限定一元復始卡，鐵粉必收。

SKM Park Outlets館內則有開運招財、幸福祈願、健康平安、桃花滿溢四面不同祝賀詞打造的四米高大燈籠，為大家祈求好運，今年還與林園國小、大同國小、新上國小合作童心創意的小小彩繪燈籠妝點於中央廣場2F挑空區，戶外整個街區也以紅色燈籠點綴，喜氣滿滿迎接2023瑞兔年。春節連假期間，初一到初八1/22(日)～1/29(日)每日14:00-14:30，SKM Park Outlets高雄草衙推出新春強檔表演互動秀，將有結合各式中國宮廷戲法、氣球表演、特技扯鈴、奇幻魔術秀及歡樂泡泡秀等表演輪番上陣。

同時新春祭出消費滿額週週抽住宿券活動，持會員卡於全館滿2,000元，即可獲得華園大飯店標準雙人房住宿券抽獎資格乙次，消費滿4,000元可獲得2次，依此類推；而且該次未中獎的民眾，資格還可累計至下一波段抽獎。歡慶台新SKM Park Outlets聯名卡全新上市，週末消費享最高2%現金回饋等眾多專屬回饋。

▲SKM Park Outlet兔年獨家限定「無所事事小海豹」，日夜展現不同萌樣。（圖／SKM Park Outlet提供）
▲SKM Park Outlet兔年獨家限定「無所事事小海豹」，日夜展現不同萌樣。（圖／SKM Park Outlet提供）
▲四米高巨大燈籠四面擁有不同祝賀詞，幫民眾祈求新的一年各種好運來報到。（圖／SKM Park Outlet提供）
▲四米高巨大燈籠四面擁有不同祝賀詞，幫民眾祈求新的一年各種好運來報到。（圖／SKM Park Outlet提供）
▲SKM Park Outlet大年初五開工，有財神爺免費發放「無所事事小海豹」兔年限定一元復始卡，數量有限，送完為止。（圖／SKM Park Outlet提供）
▲SKM Park Outlet大年初五開工，有財神爺免費發放「無所事事小海豹」兔年限定一元復始卡，數量有限，送完為止。（圖／SKM Park Outlet提供）
另外，兔年最受歡迎「卡娜赫拉的小動物」，則降臨北部Global Mall新北中和，獨家打造「卡娜赫拉的小動物-和菓新春小禮舖」快閃店，設置三大新春打卡點，包括十米長的「兔年夢幻美食牆」可以跟著P助、粉紅兔兔一起大口吃著美味鯛魚燒；「巨型和菓扭蛋機」單次300元開抽，有機會扭中卡娜赫拉的小動物樂隊音樂盤或是大玩偶、週邊小物等組合；「新春打卡牆」則貼上應景春聯，和主角們一起吃日式甜點。還有「卡娜赫拉的小動物特定接駁車」，接送大家迎新年；並推出全新「兔年」8款萌圖，全部共有近百款週邊、超過千項商品可收藏。歡慶快閃，Global Mall新北中和除了專寵會員推出獨家限量好康優惠價；民眾凡單筆消費滿499元就能獲得「限量筷架」，按讚指定活動粉絲頁，即可兌換「限量年曆海報」乙張。另外還有「助六の日常」快閃店，還於戶外廣場設置「七彩嬉兔」燈飾，一起萌翻粉絲。

Global Mall即日起至2/5展開春節檔期《玉兔迎春賀新年》，除了全台8店共計推出近2,000個「錢兔似錦樂享福袋」；購買福袋即可抽「環遊世界五大洲行程」，將抽出亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲套裝行程各1名得獎者，共計價值30萬元，購買688元福袋中即會附贈抽獎券乙張、購買999元福袋會附贈抽獎券兩張；「500萬大禮包加倍贈」則首度全面推出滿千送點數回饋。還特別與誇張逗趣的日本人氣貼圖「反應過激的貓」合作，因應兔年化身福兔貓，推出獨家會員禮、點數兌好禮及激萌打卡點。刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿888元，可分別兌換多款福兔貓限量生活實用小物，1/19～1/22可換「反應過激的貓-福兔貓盥洗包」；2/2～2/5可兌換「反應過激的貓-福兔貓摺疊保冷箱」；會員專屬點數也有眾多好禮可兌換。

▲Global Mall新北中和「卡娜赫拉的小動物-和菓新春小禮舖」快閃店，推出巨型和菓扭蛋機。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall新北中和「卡娜赫拉的小動物-和菓新春小禮舖」快閃店，推出巨型和菓扭蛋機。（圖／Global Mall提供）
▲巨型和菓扭蛋機，單次體驗300元，有機會扭中卡娜赫拉的小動物樂隊音樂盤或是大玩偶、週邊小物等組合。（圖／Global Mall提供）
▲巨型和菓扭蛋機，單次體驗300元，有機會扭中卡娜赫拉的小動物樂隊音樂盤或是大玩偶、週邊小物等組合。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall新春推2,000個「錢兔似錦樂享福袋」，再加碼抽「環遊世界五大洲旅遊行程」。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall新春推2,000個「錢兔似錦樂享福袋」，再加碼抽「環遊世界五大洲旅遊行程」。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall春節1/22～2/5，會員憑發票＋扣600點可兌換「反應過激的貓」新春「福兔貓坐姿絨毛娃娃」。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall春節1/22～2/5，會員憑發票＋扣600點可兌換「反應過激的貓」新春「福兔貓坐姿絨毛娃娃」。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall新北中和即日起至1/31，「助六の日常」獨家快閃，設四大超萌打卡區。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall新北中和即日起至1/31，「助六の日常」獨家快閃，設四大超萌打卡區。（圖／Global Mall提供）

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