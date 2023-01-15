天后張惠妹降臨北流！嗨唱狂讚「好場地」：這裡可以跳嗎

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致力於扶植原住民音樂人的「台灣好基金會」，今在北流舉辦《台灣好音樂—獵人聚演唱會》，這場演出邀請在各領域發光發熱的原住民歌手，同時給予新生代原住民青年舞台，期望推廣原住民文化之餘，更能呈現跨文化的舞台，讓所有原青們都能更有自信的表現自己，也讓更多有才華的人不因環境受限因而埋沒。
演唱會一開場，一段隆重且肅穆的「祈禱文」瞬間讓現場安靜了下來，全場也一同隨著這段祈禱迎接接下來的演出，緊接著由桑布伊揭開序幕，氣勢十足演唱了《生命的力量》及《獵人》兩首歌曲，而婁峻碩一現身，現場則瞬移到熱鬧的都市，重節奏的《Never Land》帶來截然不同的氣氛，Matzka也將《不想分享你的愛》、《Madu Vadu》結合為組曲，充滿餘裕的吉他聲，也讓全場觀眾忍不住跟著打起節拍。
家家則演唱都會女子面對感情時的心境，演唱《忘不記》、《家家酒》、《For Baby》組曲；舒米恩也帶來《遠洋》講述許多原住民家庭的故事；黃偉晉則演唱動聽抒情歌《好累》、《我還是一個人》等；范逸臣也誠意滿滿的選唱《國境之南》、《I Believe》等經典名曲；來到動力火車演唱《當》、《忠孝東路走九遍》、《我很好騙》時，幾乎觀眾大合唱，現場相當熱鬧。
不僅眾歌手帶來的精彩表演，《獵人聚》更將深具原住民部落特色的「小吃部」原汁原味搬上舞台，特別打造「台灣好小吃部」，並由「老闆娘」家家、「打工小弟」黃偉晉開張，兩人合唱部落名曲《我心已打烊》作為開場，桑布伊、葛西瓦、Matzka、舒米恩、動力火車也光臨小吃部，並各自分享部落中有趣的故事，甚至包括追求部落女孩的往事。
而其中「求愛歪歌系列」更逗得台下觀眾笑聲不斷，有趣的是，「贊助單位：勇源基金會」的陳執行長也上台加入小吃部橋段，親自獻唱《聽海》讓眾歌手稱讚台風相當穩健。此外，眾星們也致敬「山地王子」萬沙浪之組曲，演唱在部落縱橫20多年的經典老歌 《風從哪裡來》、《娜魯灣情歌》及《愛你一萬年》，宛如真實重現部落小吃部前的投幣式卡拉OK，熱鬧自然又愉悅，張惠妹最後的出現，也為整場活動劃下完美句點。
「台灣好基金會」董事長柯文昌表示：「原住民文化是人類共同的資產，也是我們每個人的責任。從鐵花村音樂聚落到台灣好音樂計畫，除了表達我們對於原住民文化與生活的尊重，也期待經由美好的音樂，讓原住民的語言與文化得以傳承。」（編輯：詹鎰睿）