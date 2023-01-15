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天后張惠妹降臨北流！嗨唱狂讚「好場地」：這裡可以跳嗎

▲張惠妹為《獵人祭》壓軸登場，跳到嗨歌還問大家，這裡可以跳嗎？（圖／台灣好基金會提供）
▲張惠妹為《獵人祭》壓軸登場，跳到嗨歌還問大家，這裡可以跳嗎？（圖／台灣好基金會提供）

娛樂中心/綜合報導

《台灣好音樂—獵人聚演唱會》今（15）日在北流正式登場，共9組藝人輪番帶來精彩演出，包括Matzka、范逸臣、舒米恩、桑布伊、葛西瓦、黃偉晉、婁峻碩、動力火車、家家，現場更提供舞台給部落裡優秀的創作原青，而演唱會其中一段也原味呈現部落道地「小吃部」光景，由家家化身「台灣好小吃部」老闆娘與「打工小弟」偉晉招待眾嘉賓們相聚，原住民間可愛逗趣的互動讓台下觀眾笑翻。此外《獵人聚》尾聲更迎來大驚喜，「天后」阿妹張惠妹以演唱傳統古調登場，也跟桑布伊同台演唱經典名曲《站在高崗上》，為現場活動再掀高潮。

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阿妹最後驚喜登場，並帶來《古調》、《不顧一切》等好幾首經典歌曲，其中《站在高崗上》則是和金曲歌王桑布伊合唱，讓大家嗨到不行。有趣的是，阿妹唱完後，歌迷遲遲不願離去，不斷喊安可，她說，「今天不是我的演唱會，這樣出場很怪啦！」、「沒有買到票的，我今天可以唱給你們聽！」對歌迷超級貼心，而且還幽默問大家「這裡可以跳嗎？」並大讚北流是個好場地。

▲阿妹帶來好幾首經典歌曲，幽默大讚北流是個好場地。（圖／台灣好基金會提供）
▲阿妹帶來好幾首經典歌曲，幽默大讚北流是個好場地。（圖／台灣好基金會提供）
致力於扶植原住民音樂人的「台灣好基金會」，今在北流舉辦《台灣好音樂—獵人聚演唱會》，這場演出邀請在各領域發光發熱的原住民歌手，同時給予新生代原住民青年舞台，期望推廣原住民文化之餘，更能呈現跨文化的舞台，讓所有原青們都能更有自信的表現自己，也讓更多有才華的人不因環境受限因而埋沒。

演唱會一開場，一段隆重且肅穆的「祈禱文」瞬間讓現場安靜了下來，全場也一同隨著這段祈禱迎接接下來的演出，緊接著由桑布伊揭開序幕，氣勢十足演唱了《生命的力量》及《獵人》兩首歌曲，而婁峻碩一現身，現場則瞬移到熱鬧的都市，重節奏的《Never Land》帶來截然不同的氣氛，Matzka也將《不想分享你的愛》、《Madu Vadu》結合為組曲，充滿餘裕的吉他聲，也讓全場觀眾忍不住跟著打起節拍。

家家則演唱都會女子面對感情時的心境，演唱《忘不記》、《家家酒》、《For Baby》組曲；舒米恩也帶來《遠洋》講述許多原住民家庭的故事；黃偉晉則演唱動聽抒情歌《好累》、《我還是一個人》等；范逸臣也誠意滿滿的選唱《國境之南》、《I Believe》等經典名曲；來到動力火車演唱《當》、《忠孝東路走九遍》、《我很好騙》時，幾乎觀眾大合唱，現場相當熱鬧。

不僅眾歌手帶來的精彩表演，《獵人聚》更將深具原住民部落特色的「小吃部」原汁原味搬上舞台，特別打造「台灣好小吃部」，並由「老闆娘」家家、「打工小弟」黃偉晉開張，兩人合唱部落名曲《我心已打烊》作為開場，桑布伊、葛西瓦、Matzka、舒米恩、動力火車也光臨小吃部，並各自分享部落中有趣的故事，甚至包括追求部落女孩的往事。

而其中「求愛歪歌系列」更逗得台下觀眾笑聲不斷，有趣的是，「贊助單位：勇源基金會」的陳執行長也上台加入小吃部橋段，親自獻唱《聽海》讓眾歌手稱讚台風相當穩健。此外，眾星們也致敬「山地王子」萬沙浪之組曲，演唱在部落縱橫20多年的經典老歌 《風從哪裡來》、《娜魯灣情歌》及《愛你一萬年》，宛如真實重現部落小吃部前的投幣式卡拉OK，熱鬧自然又愉悅，張惠妹最後的出現，也為整場活動劃下完美句點。

「台灣好基金會」董事長柯文昌表示：「原住民文化是人類共同的資產，也是我們每個人的責任。從鐵花村音樂聚落到台灣好音樂計畫，除了表達我們對於原住民文化與生活的尊重，也期待經由美好的音樂，讓原住民的語言與文化得以傳承。」（編輯：詹鎰睿）

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