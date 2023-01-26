《小美人魚》反派原型！變裝皇后蒂凡「夠下流」成就經典

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蒂凡有別於其他變裝皇后腳踩恨天高、穿配珠寶華服的閃亮風範，她的形象更加狂野、下流又百無禁忌，把骯髒與瘋狂當作自己招牌，卻能一次次在大螢幕上收編了更多信徒。
「蒂凡」是出身巴爾的摩的格倫・麥爾斯特（Glenn Milstead）所扮演的變裝皇后形象，他出生在1945年的巴爾的摩，求學期間麥爾斯特曾因為體重與外型受到嚴重霸凌，但當他塗上一路延伸到髮際線的眼影、穿上襯托凹凸有致身材的長裙後，蒂凡就是那個擁抱自我身體，對世俗審美不屑一顧的女神。
導演約翰・華特斯在1960年代碰上蒂凡後，曾形容「她是世上最美的女人⋯⋯幾乎是」，被深深吸引的約翰・華特斯將他視為繆思女神，多次合作拍攝的電影總是不斷下探觀眾底線，嘔吐、亂倫、殺戮、脫序組成的怪奇黑色世界是他們放手展現天份的地盤，而觀眾們就這樣一方面覺得噁心，一方面又不可自拔的入迷。
其中被稱為「史上最噁心的電影」《粉紅火鶴》就是兩人的經典代表作，片裡蒂凡無道德又淫穢的演出讓這部成人電影被美國紐約現代藝術博物館將其列入「美國喜劇電影」的代表作之一。
1988年兩人合作的《髮膠明星夢》則是另一種意義上的成功，儘管當時並不如預期賣座，但蒂凡飾演女主角的母親形象深植人心，日後被重拍並改編成百老匯舞台劇後，讓所有飾演這個母親的角色都以男扮女裝的演出方式呈現。而在該片上映不久，瘋狂的蒂凡就因心臟病去世，就這麼以「世紀變裝皇后」的成就嘲諷這個還不理解他的世界而去，無緣見證後世對她的崇拜與肯定。