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《小美人魚》反派原型！變裝皇后蒂凡「夠下流」成就經典

▲「下流當有趣」的變裝皇后蒂凡正是《小美人魚》中那個身材豐腴的反派女巫烏蘇拉的原型。（圖／取自《粉紅火鶴》）
▲「下流當有趣」的變裝皇后蒂凡正是《小美人魚》中那個身材豐腴的反派女巫烏蘇拉的原型。（圖／取自《粉紅火鶴》）

國際中心楊智傑／綜合報導

變裝皇后在LGBTQ＋ 族群次文化中具有極高識別度，有些皇后在遊行叱吒風雲主持台風穩健；有些皇后在夜裡張狂，伴隨酒精與音樂狂舞；有些皇后頂著巨乳肥臀與濃妝在影視文化亮相；有些皇后時尚與藝術的穿著帶領他們走向紅毯。他們唯一的共同點就是，他們走出世人給予的框架、站上自己的舞台，吸引所有目光盡情展演。

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變裝皇后蒂凡（Divine）的名號對於主流大眾來說並不響亮，但當我們提及《小美人魚》中那個身材豐腴、張狂邪笑的反派烏蘇拉時，其實海女巫在地表上的原型正是邪典電影（cult film）導演約翰・華特斯（John Waters）的繆思女神──變裝皇后蒂凡。

蒂凡有別於其他變裝皇后腳踩恨天高、穿配珠寶華服的閃亮風範，她的形象更加狂野、下流又百無禁忌，把骯髒與瘋狂當作自己招牌，卻能一次次在大螢幕上收編了更多信徒。

「蒂凡」是出身巴爾的摩的格倫・麥爾斯特（Glenn Milstead）所扮演的變裝皇后形象，他出生在1945年的巴爾的摩，求學期間麥爾斯特曾因為體重與外型受到嚴重霸凌，但當他塗上一路延伸到髮際線的眼影、穿上襯托凹凸有致身材的長裙後，蒂凡就是那個擁抱自我身體，對世俗審美不屑一顧的女神。

▲格倫・麥爾斯特（Glenn Milstead）所扮演的變裝皇后蒂凡成為一代經典。（圖／美聯社／達志影像）
▲格倫・麥爾斯特（Glenn Milstead）所扮演的變裝皇后蒂凡成為一代經典。（圖／美聯社／達志影像）
導演約翰・華特斯在1960年代碰上蒂凡後，曾形容「她是世上最美的女人⋯⋯幾乎是」，被深深吸引的約翰・華特斯將他視為繆思女神，多次合作拍攝的電影總是不斷下探觀眾底線，嘔吐、亂倫、殺戮、脫序組成的怪奇黑色世界是他們放手展現天份的地盤，而觀眾們就這樣一方面覺得噁心，一方面又不可自拔的入迷。

其中被稱為「史上最噁心的電影」《粉紅火鶴》就是兩人的經典代表作，片裡蒂凡無道德又淫穢的演出讓這部成人電影被美國紐約現代藝術博物館將其列入「美國喜劇電影」的代表作之一。

▲格倫・麥爾斯特（Glenn Milstead）所扮演的變裝皇后蒂凡成為一代經典。（圖／美聯社／達志影像）
▲變裝皇后蒂凡。（圖／美聯社／達志影像）
1988年兩人合作的《髮膠明星夢》則是另一種意義上的成功，儘管當時並不如預期賣座，但蒂凡飾演女主角的母親形象深植人心，日後被重拍並改編成百老匯舞台劇後，讓所有飾演這個母親的角色都以男扮女裝的演出方式呈現。而在該片上映不久，瘋狂的蒂凡就因心臟病去世，就這麼以「世紀變裝皇后」的成就嘲諷這個還不理解他的世界而去，無緣見證後世對她的崇拜與肯定。
 

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