留絡腮鬍、穿晚禮服！變裝皇后剛柔並濟贏下歐洲歌唱大賽
變裝皇后在LGBTQ＋ 族群次文化中具有極高識別度，有些皇后在遊行叱吒風雲主持台風穩健；有些皇后在夜裡張狂，伴隨酒精與音樂狂舞；有些皇后頂著巨乳肥臀與濃妝在影視文化亮相；有些皇后時尚與藝術的穿著帶領他們走向紅毯。他們唯一的共同點就是，他們走出世人給予的框架、站上自己的舞台，吸引所有目光盡情展演。
國際中心楊智傑／綜合報導
孔奇塔武斯特嫵媚的長髮、性感的打扮，還有那圈突兀的絡腮鬍成為了她的標誌。2014年這位來自澳地利的歌手在當年的歐洲歌唱大賽中，代表奧地利，獲得世界冠軍。
他澎湃激昂的演出和他結合滿臉絡腮鬍與優雅晚禮服的衝突造型，立刻在全世界造成前所未有的轟動，因為像他這樣陽剛與陰柔並濟的變裝皇后造型，在主流文化中，幾乎從來沒有於如此重大的國際場合中出現。
康琪塔·武斯特，是一名奧地利歌手、藝術家及變裝皇后。在2014年，武斯特代表奧地利參加在丹麥哥本哈根舉行的2014年歐洲歌唱大賽，以《浴火鳳凰》（Rise Like a Phoenix）一曲贏得比賽冠軍。
康琪塔·武斯特以其女性化但留鬍子的裝扮廣為人知，比賽的表現也讓他成為同志偶像，武斯特參與許多同志活動，並在歐洲議會、聯合國維也納辦事處等地舉辦表演。
除了繼續他的演唱事業，Conchita Wurst也是時尚界的新寵。巴黎時裝設計師Jean Paul Gaultier除了為他設計演出服裝，還邀請他為高級訂製服裝秀走秀。這位大鬍子變裝皇后讓我們打開心房，看到變裝皇后多樣的面貌。