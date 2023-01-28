女模出賣阿嬤美照！50年前「仙氣炸出」　台日網友全戀愛

留絡腮鬍、穿晚禮服！變裝皇后剛柔並濟贏下歐洲歌唱大賽

▲剛柔並濟！變裝皇后孔奇塔武斯特贏下歐洲歌唱大賽世界冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲剛柔並濟！變裝皇后孔奇塔武斯特贏下歐洲歌唱大賽世界冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

變裝皇后在LGBTQ＋ 族群次文化中具有極高識別度，有些皇后在遊行叱吒風雲主持台風穩健；有些皇后在夜裡張狂，伴隨酒精與音樂狂舞；有些皇后頂著巨乳肥臀與濃妝在影視文化亮相；有些皇后時尚與藝術的穿著帶領他們走向紅毯。他們唯一的共同點就是，他們走出世人給予的框架、站上自己的舞台，吸引所有目光盡情展演。

我是廣告 請繼續往下閱讀
孔奇塔武斯特嫵媚的長髮、性感的打扮，還有那圈突兀的絡腮鬍成為了她的標誌。2014年這位來自澳地利的歌手在當年的歐洲歌唱大賽中，代表奧地利，獲得世界冠軍。

他澎湃激昂的演出和他結合滿臉絡腮鬍與優雅晚禮服的衝突造型，立刻在全世界造成前所未有的轟動，因為像他這樣陽剛與陰柔並濟的變裝皇后造型，在主流文化中，幾乎從來沒有於如此重大的國際場合中出現。

康琪塔·武斯特，是一名奧地利歌手、藝術家及變裝皇后。在2014年，武斯特代表奧地利參加在丹麥哥本哈根舉行的2014年歐洲歌唱大賽，以《浴火鳳凰》（Rise Like a Phoenix）一曲贏得比賽冠軍。

康琪塔·武斯特以其女性化但留鬍子的裝扮廣為人知，比賽的表現也讓他成為同志偶像，武斯特參與許多同志活動，並在歐洲議會、聯合國維也納辦事處等地舉辦表演。

除了繼續他的演唱事業，Conchita Wurst也是時尚界的新寵。巴黎時裝設計師Jean Paul Gaultier除了為他設計演出服裝，還邀請他為高級訂製服裝秀走秀。這位大鬍子變裝皇后讓我們打開心房，看到變裝皇后多樣的面貌。
 

奧地利防變異株　監測中國班機和哈爾施塔特廢水

奧地利滑雪勝地雪崩　當局尋獲8人仍有2人失蹤

奧地利滑雪勝地雪崩約10人被埋　搜救進行中

奧地利億萬富豪、紅牛飲料創辦人去世　享壽78歲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀