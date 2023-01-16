德州撲克賭場佯裝成「牌競協會」！南警攻堅 27人遭法辦
台南市西門路一家「牌競協會」表面招攬會員從事撲克牌競活動，實際上是利用德州撲克來從事職業性賭場抽頭營利，市警二分局接獲線報15日晚上持搜索票攻入查緝，當場查獲賭場管理人、工作人員、荷官及賭客共計27人，並查扣賭資、賭具、籌碼、點鈔機、保險箱等證物，全案調查後依涉嫌賭博罪嫌全數送辦。
編輯中心／綜合報導
台南市警二分局於日前接獲線報後，經多日探訪發現，發現該賭場經營半年多，係以提供會員牌競活動，並利用社群網站IG及LINE群組，每日公告各類賽事藉以招攬不特定人士參與，實際上卻暗中經營大型德州撲克職業賭場來營利，客人每次最低消費需兌換籌碼新台幣6000元，藉以抽取600元之管理費來抽頭營利。
員警於本（1）月15日夜間埋伏，發現賭客陸續進入後，晚上9時許，由偵查隊隊長冷澤泉率員一舉攻入，查緝時發現當場有3桌19名賭客正酣熱對賭中，現場清點查扣現金賭資12萬8900元、籌碼4897萬、點鈔機、保險箱、賭具、監視器等證物，全案將25歲劉姓管理人、游姓等7名工作從業人員及許姓賭客等19人依賭博等罪嫌送辦。
南市警二分局強調，春節將屆，絕不容許有易衍生及破壞社會秩序的職業賭場存在，警方會廣拓社區友善通報網，積極諮詢查訪社區內暗藏的職業賭場等不法活動。（編輯：林莞茜）