中警局長今交接　蔡蒼柏揮別43年警界生涯

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卸任的蔡蒼柏局長獲得盧長盧秀燕讚譽有加，表示蔡局長自110年7月16日到任以來，持續維持台中市平穩的治安狀況，近2年本市各類刑事案件發生數持續減少、每10萬人口「全般刑案發生數」、「全般竊盜發生數」、「詐欺犯罪發生數」及「暴力犯罪發生數」均持續維持六都最低，並秉持「有案必破，而且快破」的精神，在肅槍、打詐、緝毒、掃黑等各項打擊犯罪工作均有亮眼成績，另外在「精進緝毒成效」、「查緝非法槍械」等工作均為六都第一。除了重大刑案的偵辦，也積極推動各項防制作為，透過市府團隊跨局處合作，辦理識詐宣導及訂定「警銀聯阻防詐計畫」，指導各金融機構行員阻詐技巧並與專責員警密切聯繫，都大大提升阻詐效能；日前遠見雜誌公布111年度縣市總體暨永續競爭力調查，本市治安獲得六都第2，全國第3。
盧市長介紹新任局長李文章，中央警察大學刑事警察學系51期、刑事警察學研究所碩士、犯罪防治研究所博士畢業，曾任警政署刑事警察局預防科科長、偵查第三大隊大隊長、主任秘書、副局長、臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長、基隆港務警察總隊總隊長、警政署公共關係室主任、屏東縣政府警察局局長、保安警察第三總隊總隊長等重要職務，經驗非常豐富，對台中市的治安偵防及交通疏處勢必會有很大的助益。盧秀燕市長表示李局長能在原來的根基上，再接再厲，繼續推動台中市治安及交通維護工作，創造更輝煌的工作成果。