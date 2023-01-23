2023年「4生肖」受財神爺青睞！這一位吉星高照鴻運當頭

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屬狗的朋友進入2023年生活將絢麗多彩，告別過往的停滯，將一掃陰霾厚積薄發。屬狗朋友財氣變得旺盛，賺錢速度迅速，贏得助力，晉升加薪，前景十分光明。屬狗朋友命宮迎接吉星加持，諸事順遂吉祥，加上有貴人的支持，將會是迎接一個非常和諧，進步的年份，倘若可以腳踏實地去努力，事業將會有更大的發展，左右逢源，步步高升。屬狗朋友頭腦清晰，正財運高漲，同時帶來偏財的旺盛，保持積極進取心，不怕事業沒有商機，凡事專注目標定會迎接大豐收。
生肖蛇
屬蛇朋友進入2023年鴻運四起，有不錯的貴人運，諸事激勵，需勤奮打拼，懂得與人為善，福氣高漲。對於屬蛇朋友來說進入2023年將有更旺的運勢傍身，天賜之福利於開拓事業，屬蛇人多得貴人的幫襯，倘若可以抓住機會，工作前進十分光明。對於屬蛇人來說，2023年求財有門，帶來機遇，多展現個人的才華，也會贏得更加理想的業績，屆時正財翻紅，偏財高漲，財運亨通，日子幸福快樂。
生肖馬
屬馬朋友進入2023年迎來吉星加持，可以徹底發揮自身的優勢，取得亮眼的成績。對於屬馬人來說，他們在新的一年，命宮「太陰」高照，多注意身邊的女貴人，不管正職還是副業都有很好的表現。屬馬人鴻運當頭，出色表現帶來馬到成功，財富得到更多累積，能夠風生水起，收穫連連，2023年馬寶寶財源廣進，有助於事業發展，接喜接福。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。