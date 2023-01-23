首位2000萬元刮刮樂得主「獎落宜蘭」！小朋友猜拳中頭獎

春節買彩券！想提升中獎運　先看看各國開運迎財神小密技

▲過年彩券加碼，並推出春節限定刮刮樂，但大家都想要增財運提高中獎率，其實各國也有一些迎財神小密技。（示意圖／NOWnews資料圖片）
▲過年彩券加碼，並推出春節限定刮刮樂，但大家都想要增財運提高中獎率，其實各國也有一些迎財神小密技。（示意圖／NOWnews資料圖片）

記者顏真真／台北報導

過年不免俗的要到投注站買張彩券或刮刮樂來試試手氣，這種時候最需要一些小撇步加持，那怕是多一點點好運氣，或許中大獎的就是你，除民俗流傳的特殊方法之外，台灣彩券公司也整理了一些世界各國如何增加運氣的小方法。

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美國人在感恩節會與家人相聚，感恩節也有一個有趣的小儀式，美國人會拿火雞的「叉骨」，也就是連接肩膀跟翅膀的分叉狀骨頭，並與朋友家人各執一端向外扳，手中留下的骨頭越大，願望就能夠成真，不但可以互相祝福，其實也是一種祈求好運的方法。

日本人則會在整年的最後一天吃蕎麥麵，一方面是蕎麥麵代表堅韌、無畏，新年到來前吃完蕎麥麵象徵將去年的的痛苦煩惱都留在過去，另一方面是古時候的金銀鐵匠常常會在最後一天用蕎麥麵疙瘩將地上的金銀碎屑黏起燒掉，麵疙瘩會化為灰燼，而金屬碎屑會留在火爐當中，久而久之就有「蕎麥生金」的說法。

有一個國家則會在新年期間身著帶有圓圈及點點的衣服，因為這些圓圈都像是一個一個財富感滿滿的金幣，穿在身上就有財富滾滾而來的意象！這是菲律賓人的求運方法，他們還會準備12個圓形的水果，象徵月月都豐饒，是非常「圓滿」的習俗。其他如德國會倒掛馬蹄鐵、韓國人不洗頭、西班牙人買葡萄，每個國家都有一些專屬的民俗習慣或文化傳承下來的生活經驗。

至於在台灣，相傳新鈔帶有濃濃的財氣，在錢包中放一張新鈔，整年都會財源滾滾。新鈔也可以作為錢母，一直放錢包裡不要花掉，象徵著錢包裡隨時有錢，也有招更多錢財的寓意。

另外，也有些民俗專家說不該去找財神爺，而是財神爺已經在等待會中獎的幸運之人，因此，有些人會挑選適合自己的投注站，像是有三角窗、在大路旁、燈光充足的投注站可以匯集人氣與熱鬧，也有人說往正東方的投注站可以有高中獎率，往正西方則有大富貴，不同生肖的人也會在不同的時間擁有自己的財位。另外網路也流傳一些小密技，例如買刮刮樂之前多去摸摸自己家的貓咪或寵物，或許會有「貓的報恩」，也有人說購買尾數3、6、9的票號特別容易回本。

總而言之，選擇一些適合自己的祈求好運方法，或許會帶來一些驚喜，但除了這些小撇步以外，台灣彩券公司表示，更重要的是選擇自己喜愛的刮刮樂，並且保持愉快的心情，享受刮獎過程，在闔家歡樂的過年期間擁有美好的時光。

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