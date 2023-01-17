《平均地權條例》不溯及既往 民眾黨：為炒房團體開後門
《平均地權條例》日前於立法院三讀通過，不過其中最受外界矚目的「預售屋禁換約」卻髮夾彎宣布「不溯及既往」，引發外界質疑為炒房團體及建商開後門。對此民眾黨立法院黨團與OURs都市改革組織一同召開記者會，呼籲政府落實《平均地權條例》和《租賃條例》的立法精神，不該繼續放任炒房投資客。
記者丁上程／台北報導
民眾黨立院黨團幹事長張其祿表示，民進黨忽略長期受畸形房價壓迫的民眾，內政部代理部長花敬群竟在《平均地權條例》通過後，髮夾彎違背去年12月在內政委員會備詢時所做的承諾，不僅宣稱私法人購買預售屋禁換約「不溯及既往」，連投資客在政策落實之前購買的預售屋，也有「日出條款」不受禁售限制，「政府為了維護他們的利益，真的可以濫用信賴保護原則嗎？」
張其祿更直言，所謂信賴保護原則，依據大法官解釋是為了確保人民對法律的信賴，不能夠用行為發生後所制定的法律，去規範已經發生過的行為。「然而對於為實踐重大公益目的，若本次為了居住正義而修法，在公益目的與民眾既有信賴利益之間，依比例原則衡量之後，並非不得對抗。」張其祿說，過去對「平抑房價、防止房市炒作與投機」的主張，難道不是民進黨行之有年的政策目標？現在根本丟出「民主迴力鏢」。
OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，面對「預售屋禁止轉售」，法律不溯及既往是指「本法施行之後，即禁止預售屋契約轉售，但不可追溯施行之前的轉售行為」，絕非內政部所言「本法施行之後，過去的預售屋仍然可以轉售」。彭揚凱更直言，民進黨既要面子又要裡子，「一方面對外塑造改革形象，換取青年支持，一方面又保障重要金主利益，如今又把年輕人拖下水。」