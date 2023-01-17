哪些YouTuber「業配也超好看」？觀眾推2頻道：笑著看完
現代進入人手一機的時代，Youtuber更是成為許多學生族，未來最想從事的職業之一，但也有許多網紅前輩坦言，光靠流量收入是無法撐起頻道開銷的，因此必須接取「業配」，幫商品或品牌廣告來增加收入。就有網友好奇哪些YouTuber就算接業配「影片依舊超好看？」問題一出隨即有2頻道狂被觀眾點名：不知不覺就笑著看完了。
編輯中心/綜合報導
一位網友於論壇Dcard上發文提到，現在許多Youtuber都會接業配，但「太多看了真的很膩人，而且到最後都覺得只是為了賣而賣」，因此好奇詢問，究竟有哪些頻道就算業配也能好看且有創意，不知不覺間就看完整片，「大家有沒有優質youtuber可以分享？」
貼文曝光後，隨即有不少觀眾提出心目中的答案「howhow，很多都是業配，但有料很好笑」、「最近都在看谷阿莫life頻道，那個開箱負評旅店的，真的很好笑」、「論前2的話我只服howhow跟阿瀚，這兩位真的百看不膩」、「二師兄，雖然不是ytr是FB，但他的業配文真的很好笑」、「Cheap 也很不錯」。
其中「HOOK」、「好味小姐」兩大頻道獲得最多讚賞，不少粉絲紛紛解釋「hook，覺得他的業配都很有趣很認真，業配文也寫得很生動！會讓人想看完那種」、「論業配的誠意和創意真的不能不提好味小姐啊」、「HOOK很多業配文都有故事有夠長有夠好笑，記得還有廠商嫌她寫太長」、「Hook 的食物系列都超好看」、「投好味十票～真心佩服阿斷的企劃頭腦」、「好味一家超誠意業配」、「就比例上來說，別人是為了業配做節目，好味已經是為節目題材找適合的業配了」。（編輯：潘毅）