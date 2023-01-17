獨／飯店恐怖游泳竟然「會吃人」　屁股留大片瘀青嚇傻

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沒過多久孩子因為持續吃水心生恐懼想上岸，正當原PO扶著孩子上岸後獨自回到水中時，「突然泳池底部的排水孔突然破裂把我整個人往下水道拉進去,我因臀部被強力的水壓往下拉扯,以至於身體呈現V字型狀態(手腳在上屁股在下)」，因原PO的身高還足以能用力將脖子往上伸，試圖露出水面的同時，「不到一秒的時間又被拉下去！」
原PO數度嘗試叫救命，但那種感覺「就像三個壯漢在後面拉你」，加上該處是死角沒人注意到，原PO只能奮力將自己往上拉才脫離奪命險境。「排水孔大小約莫 25cm x 25cm , 估計2年級以下的孩子就有可能直接吸進去成為失蹤人口。」原PO憤憤說道，好在是自己遇難，而不是自己5歲的孩子。
經過上述驚魂記，最讓原PO覺得無法理解的是「飯店的處理態度」，他列出三大罪狀：
一、飯店經理過了30分鐘以上才出現。
二、將近快1個小時的時間飯店方還一直放旅客進場，中間還有很多家長帶著小孩想要進場,飯店都沒有禁止。
三、目測另外大型也較深的泳池底部兩個排水孔似乎一樣大，甚至水還更深。
「希望我這個碩大的臀部瘀青可以換來更多孩子生命的安全！」在《NOWnews今日新聞》的訪談中也低調留下4字：「心有餘悸！」希望不要再讓更多人，尤其是孩子受到傷害。更離譜的是，這趟驚險旅程結束後，心神不寧的原PO把短褲遺留在飯店，當飯店方跟聯繫時問他是否要寄回給，竟然還索取100元運費，讓他啼笑皆非！
貼文曝光引發大票網友怒火，「不敢去了，連帶也怕他們遊樂園的設施了」、「還好沒事，飯店真的是沒有危機意識」、「好可怕，是不是該取消訂房」，也有網友跳出解釋「應該是塑膠材質，這種都會脆化，飯店泳池以及一般場域的泳池都要定期檢修！」讓不少人也開始質疑起飯店安管維修品質。
《NOWnews今日新聞》致電遠雄悅來飯店求證，飯店公關僅簡短表示：「目前還在釐清狀況，目前不方便多做回應。」