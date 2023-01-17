MixerBox 2023年首週排行榜出爐！「抓耳神曲」持續霸榜

獨／飯店恐怖游泳竟然「會吃人」　屁股留大片瘀青嚇傻

▲投訴人表示，日前帶家人去花蓮遠雄悅來飯店渡假，沒想到泳池底部的排水孔破裂，差點將他吸入下水道，造成臀部嚴重瘀青受傷。（圖／當事人授權提供）
▲投訴人表示，日前帶家人去花蓮遠雄悅來飯店渡假，沒想到泳池底部的排水孔破裂，差點將他吸入下水道，造成臀部嚴重瘀青受傷。（圖／當事人授權提供）

記者汪睿琦/綜合報導

年假前開開心心去住飯店度假，沒想到竟到鬼門關前走一遭？一名網友在「全球飯店住起來」臉書社團中爆料，1月14日帶5歲孩子入住花蓮遠雄悅來大飯店，使用館內露天游泳池，沒想到底部排水孔突然破裂形成水底漩渦，強大拉力足以將一個5歲孩子拉進下水道！原PO氣憤發文還原事發經過，更指控飯店在事發的1個小時內持續讓房客進入游泳池，「我認為這是公共安全問題。」心有餘悸直喊太恐怖了，引發極大話題。遠雄悅來大飯店回應，目前還在釐清狀況中，暫時無法回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日網友在臉書社團貼出長文爆料，時間回到1/14下午16:24原PO帶著孩子與家人們進入飯店大游泳池與鎮館之寶「絕美風景水療池」。原PO表示水療池附近沒有任何警告標語，自己與孩子也就放心下水玩；隨後因當天鋒面影響天氣寒冷，他們轉而去有溫水的水療池休息，一直到約莫傍晚5時左右，原PO和自己115公分的孩子在水療池玩水，水深剛好落在他的胸至腹部之間，「當我孩子試圖靠近我時，突然頭部下沈吃到水，我還跟他說要學游泳不然不知道怎麼閉氣！」誤以為是孩子不諳水性才會如此。

▲遠雄悅來大飯店水療池排水孔疑似沒有定期檢修突然破裂，害一位成年男性網友差點送命。（圖／受害當事人授權）
▲遠雄悅來大飯店水療池排水孔疑似沒有定期檢修突然破裂，害一位成年男性網友差點送命。（圖／當事人授權提供）
沒過多久孩子因為持續吃水心生恐懼想上岸，正當原PO扶著孩子上岸後獨自回到水中時，「突然泳池底部的排水孔突然破裂把我整個人往下水道拉進去,我因臀部被強力的水壓往下拉扯,以至於身體呈現V字型狀態(手腳在上屁股在下)」，因原PO的身高還足以能用力將脖子往上伸，試圖露出水面的同時，「不到一秒的時間又被拉下去！」

原PO數度嘗試叫救命，但那種感覺「就像三個壯漢在後面拉你」，加上該處是死角沒人注意到，原PO只能奮力將自己往上拉才脫離奪命險境。「排水孔大小約莫 25cm x 25cm , 估計2年級以下的孩子就有可能直接吸進去成為失蹤人口。」原PO憤憤說道，好在是自己遇難，而不是自己5歲的孩子。

經過上述驚魂記，最讓原PO覺得無法理解的是「飯店的處理態度」，他列出三大罪狀：

一、飯店經理過了30分鐘以上才出現。

二、將近快1個小時的時間飯店方還一直放旅客進場，中間還有很多家長帶著小孩想要進場,飯店都沒有禁止。

三、目測另外大型也較深的泳池底部兩個排水孔似乎一樣大，甚至水還更深。

「希望我這個碩大的臀部瘀青可以換來更多孩子生命的安全！」在《NOWnews今日新聞》的訪談中也低調留下4字：「心有餘悸！」希望不要再讓更多人，尤其是孩子受到傷害。更離譜的是，這趟驚險旅程結束後，心神不寧的原PO把短褲遺留在飯店，當飯店方跟聯繫時問他是否要寄回給，竟然還索取100元運費，讓他啼笑皆非！

貼文曝光引發大票網友怒火，「不敢去了，連帶也怕他們遊樂園的設施了」、「還好沒事，飯店真的是沒有危機意識」、「好可怕，是不是該取消訂房」，也有網友跳出解釋「應該是塑膠材質，這種都會脆化，飯店泳池以及一般場域的泳池都要定期檢修！」讓不少人也開始質疑起飯店安管維修品質。

《NOWnews今日新聞》致電遠雄悅來飯店求證，飯店公關僅簡短表示：「目前還在釐清狀況，目前不方便多做回應。」

台灣燈會百間飯店力挺！寒舍艾美加碼3好康專寵屬兔民眾

拜年送禮零失誤！台灣燈會萌兔吸睛　飯店奢華包裝超體面

飯店變年貨街！晶華主廚親陪逛挑貨　手把手教煮年菜秘訣

環島之星夢想號搶先看！10大迪士尼巨星上車　1/19試營運

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀