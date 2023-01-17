張克帆父親驟逝！他中國染疫「回台卡關」：只能強顏歡笑
50歲男星張克帆曾擔任偶像團體「紅孩兒」主唱，曾因投資失利欠下鉅額債務，演藝事業一度中斷，後來成為通告藝人，近年演藝事業漸漸轉往中國。昨（16）日，他在臉書透露本月2日一早接到父親驟逝消息，當時只能「強顏歡笑」將工作完成，後來又因確診耽擱時間，所幸最後有趕上頭七法事，讓他鬆了一口氣：「一切圓滿」。
娛樂中心／綜合報導
張克帆昨日在臉書發文，表示本月2日一早，他在上海正準備出門錄影，豈料卻突然接到父親驟逝消息，當下只能強顏歡笑將主持工作完成，後來又因為在工作中染上新冠肺炎，要等轉陰後才能搭機返台，「還好，趕上了頭七法事」。
張克帆提到，16日便是父親的告別式，「順利的在空軍烈士陵園和同袍們歡聚了。家父個性很低調，從不麻煩別人，所以後事的處理，簡單而莊重。」最後，他也不忘感謝參與的親友，「一切圓滿。」貼文一出，網友也紛紛留言，「請節哀」、「克帆哥保重」、「克帆哥。節哀」、「父親不讓你麻煩，也讓你剛好趕上」、「節哀」、「保重身體，請節哀」。（編輯：郭佩蓉）
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