國中球隊傳性霸凌案 中市府：將全力捍衛學童權益

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她指出事發後兒子出現情緒激動、自殘等異常行為，令她痛心與不捨，「我是個單親媽媽！為了這件事情我們母子女3人常抱在一起哭」。雖然台中地院少年法庭已開庭審理，但她對學校、球隊、教育局、市政府處理態度十分不滿，「還是要等我的小孩因為這件事情走不出來做出了傻事，所有的機關團體才會正視這件事情呢？」
台中市政府今（18日）回應表示，去年9月9日校方進行學生對學生性騷擾校安通報，教育局隨即要求依規定盡速調查，校方將雙方訪談紀錄及家長要求送學校性平會，9月初步將行為人記一支警告。社會局家防中心接獲通報後，主動向司法機關告發，社工陪孩子製作筆錄、出庭，目前仍持續關懷訪視。
市府表示，由於家長決定直接走司法程序向少年法庭提告，曾向校方要求不做性平調查，性平會決議尊重暫不調查，少年法庭則於去年11月20展開調查。教育局及校方於過程中尊重家長意願，提供相關救濟管道及權益資訊給家長，輔導孩子轉學後也要求兩所學校持續關心，以維護學生權益。
據了解法官向家長建議，應進行學校性平調查，校方接獲家長要求後，繼續展開調查，教育局也指示校方盡速釐清真相以維護學生權益，日前已完成訪談紀錄，未來將視調查結果，進一步決定處分方式。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110