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吳淡如開箱「一晚8萬」巴黎飯店！艾莉絲進房驚呼：超酷

▲吳淡如（左）到法國巴黎遊玩，約了女星艾莉絲（右）碰面，兩人一起開心合影。（圖／翻攝自艾莉絲IG）
▲吳淡如（左）到法國巴黎遊玩，約了女星艾莉絲（右）碰面，兩人一起開心合影。（圖／翻攝自艾莉絲IG）

娛樂中心／綜合報導

知名主持人兼作家吳淡如近日飛往法國巴黎旅遊，除了在機場巧遇羅志祥（小豬）以外，她還約了女星艾莉絲在巴黎碰面，兩人一起開心合影，艾莉絲也開箱她下榻的巴黎麗池飯店，一晚要價8萬多元，相當奢華。

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▲吳淡如在巴黎機場巧遇小豬（左）。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲吳淡如在巴黎機場巧遇小豬（左）。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
艾莉絲近日在臉書發文，表示：「突然有位作家大前輩好友敲我，說她要來巴黎旅行，而且住在要價一晚8萬元的巴黎麗池飯店，問我要不要去找她？感覺命運的巨輪，已經開始在擺佈安排我了，如此戲劇化的人生。所以明天一早我要前往巴黎，直播開箱世界頂級奢華的飯店給大家看看」。

▲吳淡如和艾莉絲開心合影。（圖／翻攝自艾莉絲IG）
▲吳淡如和艾莉絲開心合影。（圖／翻攝自艾莉絲IG）
▲艾莉絲開箱巴黎麗池酒店。（圖／翻攝自艾莉絲IG）
▲艾莉絲開箱巴黎麗池酒店。（圖／翻攝自艾莉絲IG）
昨（17）日她也真的在巴黎麗池飯店開直播：「我現在在一晚要價8萬元的麗池酒店，像是海明威、Coco Chanel（可可·香奈兒）都很常來。」她接著介紹房間內的擺設，像是鑽石吊燈、雙人床、Mini Bar、廁所等，忍不住驚呼：「So cool。」她也在IG限時動態PO出與吳淡如的合照，表示：「謝謝淡如姐的邀請及款待，真的是很酷的一位姊姊，自信瀟灑又善良義氣」。

▲▼艾莉絲介紹巴黎麗池酒店房間內的擺設。（圖／翻攝自艾莉絲IG）
▲▼艾莉絲介紹巴黎麗池酒店房間內的擺設。（圖／翻攝自艾莉絲IG）
▲▼艾莉絲介紹巴黎麗池酒店房間內的擺設。（圖／翻攝自艾莉絲IG）
 
吳淡如今（18）日也在臉書發文，曬出麗池飯店的泳池、健身房照，「早安巴黎。我一向不吃飯店早餐，因為太多。第一個晚上果然有點時差，四點我就起床，寫了一篇稿子。然後開始跑步5公里，游泳。這樣的泳池不游泳沒道理。」她接著說，不吃早餐其實也有好處，「我發現健身房竟然有免費的健康早餐。因為這間飯店訂的早餐大概超過5000元台幣，不過也不是為了省錢，錢是經紀公司付的啦。羊毛反正出在羊身上嘛」。

▲吳淡如曬出麗池酒店的泳池、健身房照。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲▼吳淡如曬出麗池酒店的泳池、健身房照。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲吳淡如曬出麗池酒店的泳池、健身房照。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
 
貼文一出，網友也紛紛留言，「光看環境不下水都對不起自己」、「麗池飯店耶～超讚的」、「我還在想淡如會不會在這期間仍然運動，果然，這才是淡如。你是我的好榜樣，謝謝你」、「這也太美了吧！不游真的對不起自己」、「好美麗的游泳池，早泳真是愉快」。（編輯：郭佩蓉）


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