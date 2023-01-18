吳淡如開箱「一晚8萬」巴黎飯店！艾莉絲進房驚呼：超酷

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昨（17）日她也真的在巴黎麗池飯店開直播：「我現在在一晚要價8萬元的麗池酒店，像是海明威、Coco Chanel（可可·香奈兒）都很常來。」她接著介紹房間內的擺設，像是鑽石吊燈、雙人床、Mini Bar、廁所等，忍不住驚呼：「So cool。」她也在IG限時動態PO出與吳淡如的合照，表示：「謝謝淡如姐的邀請及款待，真的是很酷的一位姊姊，自信瀟灑又善良義氣」。
吳淡如今（18）日也在臉書發文，曬出麗池飯店的泳池、健身房照，「早安巴黎。我一向不吃飯店早餐，因為太多。第一個晚上果然有點時差，四點我就起床，寫了一篇稿子。然後開始跑步5公里，游泳。這樣的泳池不游泳沒道理。」她接著說，不吃早餐其實也有好處，「我發現健身房竟然有免費的健康早餐。因為這間飯店訂的早餐大概超過5000元台幣，不過也不是為了省錢，錢是經紀公司付的啦。羊毛反正出在羊身上嘛」。
貼文一出，網友也紛紛留言，「光看環境不下水都對不起自己」、「麗池飯店耶～超讚的」、「我還在想淡如會不會在這期間仍然運動，果然，這才是淡如。你是我的好榜樣，謝謝你」、「這也太美了吧！不游真的對不起自己」、「好美麗的游泳池，早泳真是愉快」。（編輯：郭佩蓉）