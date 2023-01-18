特企／白天嗜睡、夜晚鼾聲如雷　醫曝「這方法」有助好眠

特企／《楓之谷R：經典新定義》兔年佳節豐厚好禮賀新春

▲《楓之谷R：經典新定義》攜玉兔來賀喜，連假也要輕鬆Fun置不停歇！
▲《楓之谷R：經典新定義》攜玉兔來賀喜，連假也要輕鬆Fun置不停歇！

本報訊

新春佳節好運到，《楓之谷R：經典新定義》攜玉兔來賀喜，連假也要輕鬆Fun置不停歇！於1月19日開啟的春節版本將帶來「籌備團年飯」、「新春祈願」和「跨服年會」等趣味玩法，主題時裝「喜慶暖兔」與「吉祥又一春」、全新聊天框、稱號和傷害字體更是為兔年討個好意頭，祝冒險家們在2023年宏兔大展！

新年穿新衣，讓你揚眉兔氣！

過年當然要以全新面貌迎新歲！本次春節慶典除了免費送出兔耳造型時裝「喜慶暖兔」，更有包含了福龍、錦鯉、玉兔等帶有濃濃年味的「吉祥又一春」全新套裝隆重上架！新年免費稱號「暖春送楓」和全新傷害字體、聊天框也必能讓冒險家們暢遊在楓島世界時神氣百倍！

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趣味玩法賀新年　兔年福利送不停

除夕是闔家團圓的好日子，跟家人共享歡樂的同時，也別忘了與楓島的夥伴們一起籌備美食佳餚啦！活動期間在「團年飯」玩法裡抓取到的美食材料交給阿爾菲、那因哈特和郝麗娜即可獲得豐富的獎勵，為你溫馨的年夜飯錦上添花。而新春怎麼能少得了大紅包呢？參與聊天口令玩法，還可抽取「吉祥壓歲錢」，過個口袋滿滿的新年！最後，跨服排名勝出者將把超稀有時裝「滅龍」帽子收入囊中，這個新年就等你的一枝獨秀！

社群活動贏好禮　遊戲內外Fun爽假

為讓冒險家們暢玩春節假期，官方特別準備豐富的活動送出海量好康，包含平板電腦、超萌周邊抱枕及口罩、還有高達8888顆紅鑽大賞！
歡慶兔年特別設計的紅包袋也將在春節釋出，供冒險家裝進美好的祝福，與家人好友共享楓味新年！實況征集、線下網聚等活動也正火熱進行中！更多趣味活動請各位冒險家鎖定官方FB粉絲團和官方Discord，我們不見不散~

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