台中人注意！集雅社新館插旗Lalaport南館 亮點搶先看
迎接即將到來的新春連假，台中人有福了！位在台中市東區、三井不動產集團在台灣首座親子複合式購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport」，將要搶在春節前夕1月17日展開「南館」的試營運，預計替台中帶來新的商圈熱點，也有不少知名品牌像是集雅社等紛紛前來插旗，讓大批民眾期待各品牌的新店促銷活動。
生活中心/綜合報導
「LaLaport」商場分為「北館」與「南館」，有近300家廠牌入駐，其中集雅社在南館落腳，這回的新概念店也備齊了智慧家電、健康生活、全台首間法國知名音響視聽室三大亮點，與一系列的優惠好康，等待著消費者親自到現場一探究竟！
集雅社為了提供廣大台中民眾更好的消費體驗，此次新店結合了Samsung智慧館，提供完整通訊產品、智慧家電體驗，並首次與Tokuyo合作，將智慧家電與生活休憩結合，打造全方位生活需求服務。另外，這次新館還有另外一個亮點，就是將設有全台集雅社首間法國經典揚聲器名廠Cabasse的視聽室，讓民眾親身體驗前所未有的視聽覺饗宴，此次集雅社新慨念店三大亮點，不容錯過！
當然！新店開幕的優惠自然也不能少，1月17日至2月17日，集雅社獨家指定商品滿10000折1000、限量的消費單筆滿千送百元商品卡活動、消費滿額好禮等，還有獨家加碼消費LG商品滿額就贈送限量NeoChef™智慧變頻微波爐、市價近兩萬的LG CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器，數量有限送完為止。
Samsung也加碼首三日(1/17-1/19)每日前5名消費民眾就送500元商品卡，現場參與體驗送商品卡活動、獨家商品優惠，各大品牌都推出各種優惠，吸引不少忠實粉絲已經敲碗要去現場排隊搶好康！
另外集雅社大手筆推出即日起至2月5號前不限消費金額，就有機會抽中2023新春兔年紀念金幣，加入會員還可以送集利金100點；會員消費集利金5倍送等，想趁新春替自己省省荷包的民眾，千萬別錯過！
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