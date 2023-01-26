民法成年年齡下修　專家提供18歲辦卡訣竅

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不過，基於風險及能力考量，這族群幾乎是信用小白且部分仍可能是學生，銀行審核將更加謹慎，針對學生身份額度最高2萬元，至多3張卡。因此，她建議可先申辦數位帳戶，再同時申請該銀行信用卡，假使一開始沒有核卡成功，仍可透過簽帳金融卡消費，並同時累積信用評分。例如台新Richart、聯邦New New Bank、永豐大戶，這3間同時有信用卡和金融卡可以申辦。
對於18歲族群想申辦數位帳戶，Money101也推薦6家銀行，像是聯邦NewNewBank數位帳戶新戶利率3%活動，目前僅公布至今年1月20日，但就算不符合新戶資格，目前舊戶也可享10萬元以內2%的利率，算是利率相對高的銀行。而針對18至25歲新戶，刷VISA金融卡可享有高達18%的回饋。
台新銀行Richart數位帳戶，是老牌的數位帳戶，介面活潑好用，新戶優利活存高達3.2%，但需存美金2000元或是開立證券交割戶，對第一次開戶的族群來說有一些難度。信用卡Richart主打行動支付、網購的@GOGO卡以及主打旅行的FlyGo卡。如果信用卡沒過，那麼也可用遛狗金融卡，國內消費達0.5%及海外3%回饋。
國泰世華銀行可利用CUBE APP並透過他行帳戶驗證開戶。子帳戶或口袋帳戶是目前各家銀行都在推熱門服務，子帳戶必須掛在母帳戶之下，子帳戶的優點是可以將不同用途的錢分開，例如分成生活費、預備金、出國基金等等。國泰世華銀行也針對18-24歲年輕族群推出子帳戶利率最高3.375%，上限5萬元的優惠。
第一銀行iLEO數位帳戶堪稱搶下年輕族群領先者，目前公布最新帳戶活存利率高達2%，且無條件限制即可儲蓄至12萬，每月免手續費跨轉更有10次，若是無高度跨行轉帳需求者，想必都夠用。iLEO信用卡新戶獨享綁定數位帳戶扣款，一般消費再加碼1%回饋，另為擴大行動支付使用場景，綁定台灣Pay、Apple Pay、Line Pay與街口支付等最高13%回饋。
將來銀行與LINE Bank是台灣的純網銀，從開戶到申請貸款還有各項服務，全部都可在手機完成，非常適合屆滿18歲的數位原住民。LINE Bank結合 LINE App優勢，若雙方皆有LINE Bank，可在對話視窗內直接轉帳給對方。針對年輕人優惠部份，將來銀行提供18~25歲新戶當月累積消費滿1000加碼享100N點的優惠。