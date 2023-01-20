貓屎一號1／日本軍漫大師　為台灣國軍繪製兔年專屬臂章

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「14日他們（國防部）就聯絡上我，15號就親自來做拜訪，拜訪的狀況非常順利，軍方也了解到在驗收的時候有出現這件事情，希望能夠盡快做補救。」王佐榮指出，當時是網友透過推特向小林源文表示他的作品被抄襲，而軍方也是透過網路上知曉此事。
為避免事件擴大，國防部積極介入處理，主動出擊補救的態度也獲得版權方的讚賞。「這當中處理的過程非常明快，節奏也很好，我坦白說，在這個事情發生完了後，我對台灣的軍方，反而是非常有信心的。」王佐榮說。
之後事情便往正向發展，小林源文不但沒要求賠償，更釋出善意，親自操刀修改。原本臂章上的兔子是單手拿著穿甲彈，被網友諷刺像拿香檳，小林源文改成雙手抱。「穿甲彈很重，一定要用兩手去抱，這些小細節就看得出，行家一出手便知有沒有。」王佐榮說。預計農曆年後士官兵便會收到新的紀念臂章。
事件圓滿落幕，但是小林源文與國軍的緣分才正要開始。王佐榮說，因為《貓屎1號》的主角都是兔子，農曆新年正好是兔年，加上軍方希望拉近與民間的距離，就他所知，已經有4、5個單位希望邀請小林源文設計臂章。
除了設計，軍方也想要邀請小林源文來台灣軍團做參訪，而一向關心台灣事務的小林源文近期也創作《台灣有事》系列漫畫。「如果他（小林）能夠親眼看到台灣部隊的生活狀況，不見得是硬梆梆的操演，看到台灣的官士兵的臉、還有身上散發出的決心，還有比這更好的事嗎？」王佐榮說。
「我覺這是一個還不錯的發展，前面有疏失的這一方勇於任事，版權所有者也非常正面，樂意去幫助我們的國家、部隊，把事情做成正確的，那我覺得這就是一件很好的事情。」王佐榮表示。
至於委外廠商的疏失，王佐榮表示，他並不打算去了解追究，交由國軍處理，「軍方跟外包單位之間，他們就本於合約該怎麼處理就怎麼處理，無論有意還是無心，該承擔的後果就該承擔。」
儘管緣起是抄襲醜聞，但透過軍方與畫家間的良善互動成功化解，也締結了一段台日友好的情誼。
【小林源文小檔案】
- 在日本被公認為「戰場劇畫第一人」。
- 1951年出生於日本福島縣。小學時移居東京，川崎市立工業高等學校畢業。
- 中學時期進出中西立太老師畫室接受指導，1975年出道作品《德國裝甲軍團》。之後成為專職畫家至今，將近50年。
- 專長二戰德軍戰場畫作，於1985年推出成名作品《黑騎士物語》。
- 1998～2011之間，陸續創作《Cat Shit One》（貓屎1號）系列作品，成功將戰爭題材作品推廣至女性讀者層。該系列作品至今已有日、中、英、西、波，5種語言版本。
- 作品在1990年代年首度引進台灣，以小開本形式發行。
- 2017年起由蒼璧出版社獨家代理陸續以A4大開本形式發行作品。