娘家要求「閏年2習俗」！人妻狂抱怨 網卻哭慘：要珍惜
傳統習俗隨著時代變遷逐漸被淘汰，也有許多年輕人不願意遵循，近日就有一名人妻女網友在網路上抱怨，媽媽要求嫁出去的女兒在閏年要買豬腳麵線替娘家長輩積福，還連著爸爸的份要了4個紅包，讓她不滿直呼「為何每當閏年嫁出去的女兒都要做這樣的事情，不是買東西就是要給紅包」，貼文曝光後，不少人認同原PO媽媽的作法，也釣出許多網友淚喊：「還有豬腳可以給的對象，要珍惜。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書「匿名2公社」中貼文，她表示媽媽說嫁出去的女兒，閏年都要買豬腳麵線替娘家長輩積福，而今年兔年剛好閏二月，因此媽媽連著爸爸的份，直接要了4個紅包，讓她忍不住抱怨一下，卻反被媽媽罵不孝順，讓她傻眼喊：「真不懂，為何每當閏年嫁出去的女兒都要做這樣的事情，不是買東西就是要給紅包，這習俗還有人也遵循。」
貼文曝光後，網友紛紛留言力挺原PO媽媽，「的確有這習俗，豬腳麵線也不貴，3年一次應該還好」、「我爸媽都叫我們不要花錢，但嫁出去的女兒還是會準備豬腳回來，畢竟這是添福壽的習俗，相信大多數女兒都不會有意見的」、「是真的有這個習俗，如果花這一點點，可以讓爸媽身體健康，無病無痛我很願意」、「父母把我們養大而且閏年又不是每年有，包個紅為父母添福添壽我覺得OK」、「那是給父母添壽，而且閏年也沒有每年在閏月的，豬腳折現給父母還好吧」。
也有不少網友難過喊，「有這個習俗沒錯，3年一次還好啦，我想包都無法包了」、「我寧願包紅包、寧願買豬腳、寧願時光倒流、希望我爸能回來…而不是陰陽兩隔！且珍惜」、「我願意給！但沒機會了雙親不在了」、「還有豬腳可以給的對象，要珍惜」、「想給卻沒得給⋯珍惜擁有的」、「如果爸媽都在的話，要我買幾次豬腳麵線加紅包我都願意」。（編輯：賴禹妡）