年假吃太爽開工剉咧等？營養師推「這個食物」擺脫腹擔

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張佩蓉表示，以四種超級食物來說，其中優酪乳富含益生菌，是補充腸道好菌的良好來源，可以輕鬆維持消化道機能，讓排便順暢，也能分解人體免疫系統潛在的有毒物質，幫助維生素Ｂ群、Ｋ和胺基酸順利合成，提升代謝力。好的菌種還能通過胃酸及膽酸考驗，長期飲用能幫助改變細菌叢生態、照顧好體質，而方便即飲更是忙碌一族的好幫手！
一天到底喝多少優酪乳最合適？張佩蓉表示，優酪乳在六大類食物中屬乳品類，依照衛福部建議每日攝取量為1.5-2杯，約莫360-480C.C.即可，年後照顧好體質，腸胃機能好了，才能讓身體由內而外提升代謝力。
在優酪乳的挑選上，張佩蓉強調，市面上品牌眾多，功效及成分也都大不相同，提醒消費者選擇有國家健康食品認證的產品，功效有國家保障，才能真正發揮好的效果。
而在三餐飲食則可以將木耳及海帶入菜，張佩蓉表示木耳不僅熱量低，更含有豐富的膠質，有極強的吸附清除能力，可協助將過年期間的大魚大肉、作息不正常造成的體內廢棄物帶出體外。
不只如此，木耳更兼具水溶性與非水溶性纖維，有助於醣類、脂肪代謝，幫助腸道蠕動使排便更順暢；海帶則因富含可溶性膳食纖維，能整腸美顏，減少體內有毒物質外，烹煮也十分容易，這兩樣都是提升健康力的元氣好食。
關於水果方面，張佩蓉則建議「連皮吃蘋果」，其可溶性纖維-果膠可吸收腸道內多餘水分，快速排出有害物質，不只能減少體內脂肪和膽固醇囤積，更有助於預防大腸癌，校正腸道健康，也能配上優酪乳一起，保健效果會更好。
除了上述聰明飲食之外，營養師也建議，過年大吃大喝時，還是別忘了多喝水，吃足各種蔬菜水果，並且搭配簡單的運動，來提升身體代謝、增加活力與自信，亮麗迎接新的一年。