「絕望濕冷」炸4天！1圖看開工天氣　周六補班補課要帶傘

年假吃太爽開工剉咧等？營養師推「這個食物」擺脫腹擔

▲過年團聚場合多，大吃大喝應酬少不了。(圖/資料照片)
▲過年團聚場合多，大吃大喝應酬少不了。(圖/資料照片)

生活中心/綜合報導

長達10天的年假結束了，但年假期間因放縱狂歡欠下的身體債才正要還呢！餐餐大魚大肉，賴在沙發上就拿起餅乾零食一直往嘴巴塞，熬夜追劇一部接一部，吃飽睡睡飽吃……正常生活作息亂了腳步，導致身體負擔越來越大，整個人也變得懶洋洋提不起精神，擔心身體狀態和體態還沒調適好就要面對同事怎麼辦？

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▲放縱的飲食及作息，不知不覺讓身體負擔變大，身體全亂了套。
▲放縱的飲食及作息，不知不覺讓身體負擔變大，身體全亂了套。(圖/資料照片)
對此，營養師張佩蓉整理出能夠有效幫助代謝且營養價值高的四種超級食物(優酪乳、木耳、海帶、水果)，讓你好好的代謝身體囤積的負擔，由內而外改善身體狀態，亮麗回歸職場！

▲優酪乳可以減輕負擔，輕輕鬆鬆回復身體正常機能。
▲優酪乳可以減輕負擔，輕輕鬆鬆回復身體正常機能。(圖/資料照片)

張佩蓉表示，以四種超級食物來說，其中優酪乳富含益生菌，是補充腸道好菌的良好來源，可以輕鬆維持消化道機能，讓排便順暢，也能分解人體免疫系統潛在的有毒物質，幫助維生素Ｂ群、Ｋ和胺基酸順利合成，提升代謝力。好的菌種還能通過胃酸及膽酸考驗，長期飲用能幫助改變細菌叢生態、照顧好體質，而方便即飲更是忙碌一族的好幫手！

一天到底喝多少優酪乳最合適？張佩蓉表示，優酪乳在六大類食物中屬乳品類，依照衛福部建議每日攝取量為1.5-2杯，約莫360-480C.C.即可，年後照顧好體質，腸胃機能好了，才能讓身體由內而外提升代謝力。

▲有國家認證及富含優良菌種的飲品，不僅能幫助消化也能由內而外提升代謝力。(圖/資料照片)
▲有國家認證及富含優良菌種的飲品，不僅能幫助消化也能由內而外提升代謝力。(圖/資料照片)
在優酪乳的挑選上，張佩蓉強調，市面上品牌眾多，功效及成分也都大不相同，提醒消費者選擇有國家健康食品認證的產品，功效有國家保障，才能真正發揮好的效果。

而在三餐飲食則可以將木耳及海帶入菜，張佩蓉表示木耳不僅熱量低，更含有豐富的膠質，有極強的吸附清除能力，可協助將過年期間的大魚大肉、作息不正常造成的體內廢棄物帶出體外。

▲木耳是腸道清道夫，幫助排便代謝更順暢。(圖/資料照片)
▲木耳是腸道清道夫，幫助排便代謝更順暢。(圖/資料照片)
不只如此，木耳更兼具水溶性與非水溶性纖維，有助於醣類、脂肪代謝，幫助腸道蠕動使排便更順暢；海帶則因富含可溶性膳食纖維，能整腸美顏，減少體內有毒物質外，烹煮也十分容易，這兩樣都是提升健康力的元氣好食。

關於水果方面，張佩蓉則建議「連皮吃蘋果」，其可溶性纖維-果膠可吸收腸道內多餘水分，快速排出有害物質，不只能減少體內脂肪和膽固醇囤積，更有助於預防大腸癌，校正腸道健康，也能配上優酪乳一起，保健效果會更好。

除了上述聰明飲食之外，營養師也建議，過年大吃大喝時，還是別忘了多喝水，吃足各種蔬菜水果，並且搭配簡單的運動，來提升身體代謝、增加活力與自信，亮麗迎接新的一年。

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