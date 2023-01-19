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8旬翁大腸癌肝轉移「想放棄」　醫「同步手術」成功救命

8旬翁大腸癌肝轉移「想放棄」　醫「同步手術」成功救命
8旬翁大腸癌肝轉移「想放棄」　醫「同步手術」成功救命

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】8旬黃姓男子因為出現貧血、大便帶血、排便型態改變等症狀而就醫，經檢查發現乙狀結腸及肝臟皆有腫瘤，黃伯伯與家屬聽到檢查報告後，覺得是大腸癌第四期合併肝轉移，想說這樣就是末期了，而年歲已高打算放棄治療。但在醫師分析說明及與病患、家屬討論後，接受了微創腹腔鏡肝臟及大腸腫瘤同步切除術，恢復良好，現已返家休養，之後將再接續安排標靶治療。

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肝、腸同步手術　減少手術風險

衛生福利部南投醫院外科廖師賢醫師為患者安排腹腔鏡左側肝區域切除術及乙狀結腸腫瘤切除術，以較少、較小的傷口來處置病灶，而同步手術的好處是病患不用分多次手術處理，縮短住院時間，也減少再次接受全身麻醉的風險；而黃伯伯在術後不到一週即可出院返家休養。

治療選擇多　莫輕言放棄

由於腸道的血液會經肝門靜脈流入肝臟，大腸癌的癌細胞會透過血流轉移至肝臟，因此大腸癌肝轉移的機率很高。但病人也不要因此灰心，廖師賢醫師指出，若病人情況有符合手術條件，仍會以手術治療為主要選擇，若狀況不允許，也有化療、標靶治療、放療等多種治療方式可以安排，可獲得不錯的治療效果，因此建議患者不要輕易放棄，接受治療後仍有機會能夠擁有良好的生活品質。

針對病況對症下藥　個別化精準是療

同步手術需要接受嚴謹評估，醫院的能力、醫師的技術、病人本身狀況及腫瘤的大小、位置皆會影響手術評估與決定。廖師賢醫師分享，可依據病灶數量、大小、部位的不同採取適當的治療方法，並且多專科團隊合作聯手安排如手術治療、射頻燒灼、化療、放療及免疫細胞療法等，打造個別化的治療方法，也提供病人更多的治療選擇。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56534

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