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小孩過年可以吃什麼？營養師媽媽獨家提供「孩童過年食物停看聽」這樣吃最健康

小孩過年可以吃什麼？營養師媽媽獨家提供「孩童過年食物停看聽」這樣吃最健康
小孩過年可以吃什麼？營養師媽媽獨家提供「孩童過年食物停看聽」這樣吃最健康

每日健康-每日都做得到的健康

再過幾天就是農曆新年，過年讓孩子最興奮的就是可以比平常放肆，可以吃不一樣的食物、玩不一樣的東西，但做父母的拿起過年食物，卻會不斷思考「小孩能吃嗎？」，爸媽內心的糾結有誰懂？

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營養師媽媽高敏敏在此提供「孩童過年食物停看聽」讓爸媽參考，小孩過年這樣吃最健康：

營養師高敏敏 授權提供
營養師高敏敏 授權提供
1.紅燈區：盡量不吃

主食：減少吃難消化的澱粉，像是米糕、油飯、八寶飯等；

豆蛋魚肉類：少吃加工食品，例如臘肉、培根、香腸、加工火鍋料、豬肉乾、牛肉乾等；

飲料：不喝含糖飲料、碳酸飲料；

點心：盡量不吃炸年糕米糕、麻荖、各式糖果等。

2.黃燈區：少吃

主食：炒飯、炒年糕、煎蘿蔔糕；

豆蛋魚肉類：少吃高油脂食物如蹄膀、三層肉、內臟、油煎、油炸食物；

飲料：乳酸飲料、調和果汁、調味乳、運動飲料；

點心：魷魚絲、海苔、堅果。

3.綠燈區：適量即可

主食：五穀雜糧飯、煮玉米、蒸蘿蔔糕、芋頭、南瓜、地瓜、粥；

豆蛋魚肉類：建議以原型食材為主，例如豆腐、豆乾、燉雞、蒸魚；

飲料：水、現榨果汁(不濾渣)、優酪乳、鮮奶、保久乳、無糖豆漿；

點心：水果、豆花、優格、仙草。

高敏敏重點提醒，就算是過年，建議也可以以原型食物為主要選擇，而零食盡量給孩子非油炸、少調味，並控制份量，更重要的是爸媽們也要以身作則，不健康的食物自己不要吃太多！

本文經 營養師高敏敏 授權報導

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