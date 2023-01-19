「太瘦」也有錯？！醫示警：BMI過低當心年紀輕輕得骨質疏鬆症「簡易公式」算出風險

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洪暐傑說明，標準的骨質密度檢查結果T數值為-1以上是正常，-2.5是骨質疏鬆，而女生的檢查報告是-4.2，骨質跟標準正常值比起來，少了40多%，醫師經過仔細研究以及問診了解情況後，發現她骨質疏鬆最大的危險因子應該就是「太瘦了」，BMI只有17（標準是18.5-24），女生瞪大雙眼驚訝地表示「蛤，瘦不是比較好嗎，體重太重不是才容易有各種疾病嗎？」
究竟為什麼瘦對骨質不好呢？
過瘦會骨質疏鬆的原因
一般大家認為瘦比較健康，但洪暐傑警告，太瘦對骨質反而是不好的，以下為其中幾個原因：
1. 骨骼承受重量：瘦會讓骨質承重較少，但是承受一定重量的運動對於骨質健康是很有幫助的訓練，換句話說，當太瘦、骨質承重少、訓練少，就容易發生骨質疏鬆；
2. 營養攝取不足：太瘦容易營養素攝取不足，如缺乏維生素D、鈣質、蛋白質等等；
3. 肌肉不足：過瘦的人肌肉量也會比較不足，根據研究發現，骨質疏鬆症和肌少症兩者常常共同發生，有肌少症的人發生骨質疏鬆機率高出了3倍；
4. 賀爾蒙異常：過瘦的情況下，女性荷爾蒙也會分泌異常，而女性荷爾蒙異常對於骨質強壯度有直接的影響。
▲太瘦容易營養素攝取不足，如缺乏維生素D、鈣質、蛋白質等。
簡易公式「年齡減體重」算出骨鬆風險
到底幾公斤才是太瘦呢？洪暐傑提到，年齡和體重是骨質疏鬆很重要的2個因子，要快速評估骨質疏鬆症的風險，可以使用簡單的公式進行計算，只需用年齡減掉體重的數字來判斷，如果計算結果是紅燈區高風險或是黃燈區中風險，建議到醫院向醫師進一步諮詢：
<0：綠燈低風險，骨鬆的機率大約3%；
0-20：黃燈中風險，骨鬆的機率大約15%；
>20：紅燈高風險，骨鬆的機率大約60%以上。
案例中的女生在做了一系列與骨質疏鬆有關的血液檢測後發現，甲狀腺素、副甲狀腺素、血糖、肝腎功能等都正常，所以醫師判斷她患有骨質疏鬆最大的原因應該就是過瘦，於是提醒她在生活上做出調整，最重要的是讓體重落在標準範圍，每天補充足夠的蛋白質、維生素D以及鈣質，並且規律運動，讓骨頭承受一定重量的運動；經過一年半的努力後，患者的骨密度增加了3%，「骨本存款」慢慢在累積增加。
本文經 洪暐傑醫師 臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》授權報導
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