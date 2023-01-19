不胖還節食？小心患上糖尿病！專家：節食減肥容易弄巧反拙

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節食更容易導致發胖根據哈佛大學最新的研究，如果不肥胖的人總是節食，更有可能發胖、脂肪過度堆積，未來對健康構成風險。
研究小組對兩組人員進行了為期10年的調查，兩組人員都屬於標準的健康體重，第一組靠節食減了5公斤，第二組並沒有節食，調查結果顯示第一組人員患二型糖尿病的風險更高。
糖尿病是一種常見的疾病，不加以治療會導致嚴重的併發症，如心臟病、神經損傷和慢性腎臟疾病等。
專家表示，這背後的原因可能是因為那些體重急劇下降的人會產生更高的饑餓荷爾蒙（hunger hormones），這會使他們更渴望吃垃圾食品，導致他們更容易增加脂肪，弄巧成拙。
該節食才節食是最好的研究結果還顯示，為了追求時尚而節食減肥的人，以後有可能發胖。
醫務人員調查了超過200,000人，其中大多數是女性。她們被問及減肥的方法，主要是低卡路里飲食、運動，或將兩者結合，包括參加減肥計劃、禁食或服用減肥藥。
「很可惜，瘦子努力減肥，反而會帶來不好的健康結果。」來自哈佛的研究人員表示，這項研究提供了一種生物學上的證據，減肥導致的變化會使人們更容易出現體重增加的風險。
「不過，好消息是，患有肥胖症的人若是成功減肥是有好處的，即便只是暫時性地減掉幾公斤，其健康的益處也會持續下去。」因此，研究人員表示只有需要節食的人，才進行節食，對健康才是有益的。
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