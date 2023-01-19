掌握兔年躍進先機！中鋼公布112年2月鋼品盤價採溫和調漲

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王錫欽說，在用鋼需求方面，中國遞延的剛性需求，預期在農曆年節後迸發，加上供應鏈瓶頸舒緩，房市與車市等振興政策，引領鋼市重返上升軌道，而中國解除動態清零後，用鋼產業重啟回補庫存，世界鋼鐵協會worldsteel原先預估今年用鋼需求成長1%(約1,815萬噸)，可望進一步上修。
在鋼鐵供給方面，主力鋼廠減產效果浮現，歐洲鋼廠已關停歐洲整體粗鋼產能四成(約6,400萬噸)，中國鋼廠持續減產，中鋼協預計去年中國大陸粗鋼產量10.1億噸左右，同比下降2.2%，中國冶金規劃院預估今年粗鋼產量料將再減少1%至10億噸，全球鋼鐵供給收縮態勢持續擴大，國際鋼價開始回升，預期農曆年後，鋼市進入補庫存階段。
在原物料價格方面，鐵礦砂價格超過每公噸120美元水準，中國擬取消限澳煤禁令，並同步恢復煤炭產品進口關稅，帶動冶金煤價格突破每噸300美元，致使煉鋼成本攀升，支撐國際鋼價漲勢，國際鋼價強勁漲勢料將延續。
王錫欽指出，中鋼全產品已完成排碳強度及碳足跡認證，他呼籲下游應超前部署，因應國際減碳的中長期目標，加上全球近全面解封，鋼價U型反轉儼然成形，下游接續進入補庫存階段，盼各用鋼產業應積極備料把握商機，以迎接鋼市上漲格局。
王錫欽並指出，該公司112年2月份鋼品月盤盤價，以接軌國際行情漲勢為基調，採循序漸進、溫和調漲方式，蓄積未來鋼市上漲動能，預留下游報價空間、爭取擴大接單契機，並考量適逢農曆春節前夕，下游生產調度需時間因應，乃適度調漲，並未完全反映原物料成本高漲壓力，續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，盼攜手下游共同迎接鋼市新局，掌握兔年躍進先機。