百公斤女討債不成　一屁股坐死瘦弱女子

掌握兔年躍進先機！中鋼公布112年2月鋼品盤價採溫和調漲

▲中鋼公司公布112年2月份鋼品月盤盤價採溫和調漲，以迎接鋼市上漲格局。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼公司公布112年2月份鋼品月盤盤價採溫和調漲，以迎接鋼市上漲格局。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中鋼公司今(19)日公布112年2月份鋼品月盤盤價，均採取溫和調漲，以迎接鋼市上漲格局，掌握兔年躍進先機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中鋼公司總經理王錫欽表示，國際通膨觸頂回落，美國聯準會升息步調收緩，中國大陸全面解封，俄烏雙方釋出和談意向，景氣逆風逐漸緩解，美國就業市場穩健強勁，歐洲經濟築底回穩，而中國大陸邊境解封後，推動大規模經濟刺激政策，提振需求加速回溫，今(112)年台灣公共建設計畫經費規模近6,000億元，輔以大宗物資減稅、續行節能家電與電動車購置補助，主計總處預估今年台灣經濟成長率達2.75%，維持穩健成長步調。

王錫欽說，在用鋼需求方面，中國遞延的剛性需求，預期在農曆年節後迸發，加上供應鏈瓶頸舒緩，房市與車市等振興政策，引領鋼市重返上升軌道，而中國解除動態清零後，用鋼產業重啟回補庫存，世界鋼鐵協會worldsteel原先預估今年用鋼需求成長1%(約1,815萬噸)，可望進一步上修。

在鋼鐵供給方面，主力鋼廠減產效果浮現，歐洲鋼廠已關停歐洲整體粗鋼產能四成(約6,400萬噸)，中國鋼廠持續減產，中鋼協預計去年中國大陸粗鋼產量10.1億噸左右，同比下降2.2%，中國冶金規劃院預估今年粗鋼產量料將再減少1%至10億噸，全球鋼鐵供給收縮態勢持續擴大，國際鋼價開始回升，預期農曆年後，鋼市進入補庫存階段。

在原物料價格方面，鐵礦砂價格超過每公噸120美元水準，中國擬取消限澳煤禁令，並同步恢復煤炭產品進口關稅，帶動冶金煤價格突破每噸300美元，致使煉鋼成本攀升，支撐國際鋼價漲勢，國際鋼價強勁漲勢料將延續。

▲中鋼公司公布112年2月份鋼品月盤盤價採溫和調漲，以迎接鋼市上漲格局。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼公司公布112年2月份鋼品月盤盤價採溫和調漲，以迎接鋼市上漲格局。(圖／記者黃守作攝)
王錫欽指出，中鋼全產品已完成排碳強度及碳足跡認證，他呼籲下游應超前部署，因應國際減碳的中長期目標，加上全球近全面解封，鋼價U型反轉儼然成形，下游接續進入補庫存階段，盼各用鋼產業應積極備料把握商機，以迎接鋼市上漲格局。

王錫欽並指出，該公司112年2月份鋼品月盤盤價，以接軌國際行情漲勢為基調，採循序漸進、溫和調漲方式，蓄積未來鋼市上漲動能，預留下游報價空間、爭取擴大接單契機，並考量適逢農曆春節前夕，下游生產調度需時間因應，乃適度調漲，並未完全反映原物料成本高漲壓力，續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，盼攜手下游共同迎接鋼市新局，掌握兔年躍進先機。

打造智慧綠色鋼廠！中龍鋼鐵與日商瑞穗銀行簽綠色貸款

低排碳鋼品冶煉技術！中鋼公司鍍鋅鋼品通過UL2809驗證

精進搶修電力技能！台灣電力公司舉辦第55屆技能競賽

推行優油潔能減碳！中油煉製事業部執行長許晉榮佈達

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀