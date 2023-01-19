喝酒不怕胖！營養師曝「６招降低肥胖、減少喝酒的傷害」文內附酒類熱量表

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1. 避開高熱量、選擇低醣的酒
Angela指出，酒精的濃度越高、熱量就越高，調酒的糖份也比較多，建議盡量選擇熱量低的酒、並且不過量飲用，常見的酒類每100ml的熱量順序為啤酒41.7kcal、荔枝啤酒61.6kcal、白酒82kcal、紅酒85kcal、清酒134kcal、梅酒147kcal、燒酒150kcal、蘭姆酒224kcal、威士忌/白蘭地229kcal、伏特加231kcal、琴酒253kcal、高粱酒324kcal。
2️. 和澱粉食物替換，製造熱量缺口
酒也被稱為液體麵包，1g酒精相等於7.1大卡，建議飲酒期間跟正餐澱粉替換以騰出熱量空間，才不容易爆量。
3️. 選對下酒菜
由於身體會先代謝酒精，所以這時候吃下的高熱量和高油食物，都會被囤積起來，因此Angela提醒大家，飲酒時要選對「下酒菜」，記得少選炸物、並且搭配蔬菜類食物如滷海帶、和風沙拉等。
4️. 喝酒前先吃蛋白質食物
此外Angela也建議喝酒前先吃含優質蛋白質的食物，如毛豆、豆腐、雞肉、海鮮等來墊墊胃，不僅能減緩酒精吸收、還能增加飽足感。
5️. 喝酒前補充B群
人體代謝酒精需要維生素B群的幫忙，不妨在喝酒前補充B群，不過對於直接解酒的效果不大。
6️. 多喝水，一口酒一口水
很多人不知道，水竟是最好的解酒藥，由於酒精利尿、讓人感覺口渴、容易脫水，以致嘴饞吃下更多食物；喝一口酒也喝一口水就可以避免這種情況發生，不僅補充水分、也能幫助酒精代謝。
本文經 營養師Angela 臉書粉專《Angela營養師》授權報導
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