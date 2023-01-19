羽球／逆轉王子維！周天成豪取對戰10連勝　闖印度賽8強

超級750系列印度公開賽男單16強賽，上演了一場「台灣內戰」，我國羽球「一哥」周天成經歷1小時又34分鐘的惡戰後，艱辛的以18:21、21:17、21:10逆轉王子維，取得兩人對戰的10連勝，也拿到了8強門票。 我是廣告 請繼續往下閱讀 周天成目前排名世界第5，上一場他剛剛擊敗老對手李卓耀，今天對上世界排名第21的「羽球王子」王子維，兩人此前最近的9次交手都由前者獲勝，對戰成績有些一面倒。不過此役開賽後，率先進入狀態的卻是王子維，他首局先以21:18拿下，次局也一度取得一定程度的優勢，但在這局中他突然出現膝蓋不適的狀況，還因此喊出醫療展停，狀態出現起伏的情況下，被周天成逆轉以21:17取勝。決勝局戰況完全朝向周天成一方傾斜，他開賽就取得6:0的領先，王子維氣力放盡、無法再保持競爭力，最終比數就以10:21分出勝負。周天成贏球之後，下一場將在8強戰和Jonatan Christie與趙俊鵬之間的勝者進行交手。NBA／Adams致勝補籃 灰熊逆轉騎士取得11連勝籃球／還未確定下家 林書豪今自爆已於2年前結婚NBA／減輕「雙J」負擔 塞爾提克盼用交易特例補強側翼NBA／當年成功招募KD 勇士GM：Curry用一封簡訊打動對方