2023大寒節氣在1/20！6生肖過年要大旺：財運、桃花爆棚

洗腎室「隱藏傷害」是護理工作2倍！　護理長1巧思改善

洗腎室「隱藏傷害」是護理工作2倍！　護理長1巧思改善
洗腎室「隱藏傷害」是護理工作2倍！　護理長1巧思改善

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】看來平靜的洗腎室中，竟隱藏造成職業性疾病的危險因子，甚至高出一般護理工作的兩倍。斗六慈濟醫院洗腎室護理長張雅萍看到同仁因長期重複搬動洗腎輸液與機器消毒水，結果陸續出現媽媽手、網球肘，為此攻讀雲科大工業工程與管理系健康產業管理研究所，並以人因工程概念設計出輸送裝置，就地取材製作，有效解決洗腎室都會面臨的負重傷害；這項設計並獲得腎臟醫學年會的優秀論文獎。

我是廣告 請繼續往下閱讀

改善工作不友善　珍重醫護環境　

根據國、內外針對血液透析室護理師的傷病研究，都指出護理頸部、下背部和手部問題，而上肢的不適也是導致缺工的最大原因。張雅萍說，洗腎室是高負重的環境，一桶洗腎輸液4.7公斤，洗腎機消毒水一桶5.7公斤，一位護理同仁每天兩班照顧八個病人，每人會用到一至兩瓶的藥水。而臨床上通常遇到像懷孕、受傷的同仁，就會因相互幫忙搬更多。有位工作多年的同事因肩旋轉肌袖肌腱炎而離職，接替同仁也陸續出現媽媽手、網球肘，真的需要想辦法改變不夠友善的工作環境。

透過巧思做推輪　免除過肩負重

張雅萍護理長說，藥水的重量是固定無法改變，過去也曾討論藥商是否能降低藥品重量的配方。針對護理最主要頻繁準備物品產生的過肩負重問題，因為單位同仁的小孩正在學習自然科學，透過探究滑輪組合的過程，她靈機一動，以家中保留的船舶用滑輪，加上曬衣桿，設計出搬運省力工具的雛型，並請數學老師幫忙計算，透過省力工具且改變施力方向，竟能讓每次抬舉洗腎輸液省下三公斤的負重，免除過肩負重問題。

降低工作人員上肢肌肉疼痛發生率計畫　獲得多項肯定

這項由洗腎室進行的「降低工作人員上肢肌肉疼痛發生率」計畫，透過一組靜滑輪與動滑輪組合的搬運省力工具，就輕鬆解決不論國內或國外洗腎室長年的負重課題，在2022年底獲得多項肯定，包括醫策會、台灣醫療品質協會銀獎，以及獨得的人因特別獎，還有台灣中衛發展中心持續改善銅獎，以及別具意義的台灣腎臟醫學會年會優秀論文獎。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56525

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

巴沙魚吃多洗腎洗到死？顏宗海揭「關鍵重點」：肉品都有

藥膳進補「越補越大洞」　當心中西藥交互作用陷阱

喝酒不怕胖！營養師曝「６招降低肥胖、減少喝酒的傷害」文內附酒類熱量表

小孩過年可以吃什麼？營養師媽媽獨家提供「孩童過年食物停看聽」這樣吃最健康

我是廣告 請繼續往下閱讀