洗腎室「隱藏傷害」是護理工作2倍！　護理長1巧思改善

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改善工作不友善 珍重醫護環境根據國、內外針對血液透析室護理師的傷病研究，都指出護理頸部、下背部和手部問題，而上肢的不適也是導致缺工的最大原因。張雅萍說，洗腎室是高負重的環境，一桶洗腎輸液4.7公斤，洗腎機消毒水一桶5.7公斤，一位護理同仁每天兩班照顧八個病人，每人會用到一至兩瓶的藥水。而臨床上通常遇到像懷孕、受傷的同仁，就會因相互幫忙搬更多。有位工作多年的同事因肩旋轉肌袖肌腱炎而離職，接替同仁也陸續出現媽媽手、網球肘，真的需要想辦法改變不夠友善的工作環境。
透過巧思做推輪 免除過肩負重張雅萍護理長說，藥水的重量是固定無法改變，過去也曾討論藥商是否能降低藥品重量的配方。針對護理最主要頻繁準備物品產生的過肩負重問題，因為單位同仁的小孩正在學習自然科學，透過探究滑輪組合的過程，她靈機一動，以家中保留的船舶用滑輪，加上曬衣桿，設計出搬運省力工具的雛型，並請數學老師幫忙計算，透過省力工具且改變施力方向，竟能讓每次抬舉洗腎輸液省下三公斤的負重，免除過肩負重問題。
降低工作人員上肢肌肉疼痛發生率計畫 獲得多項肯定這項由洗腎室進行的「降低工作人員上肢肌肉疼痛發生率」計畫，透過一組靜滑輪與動滑輪組合的搬運省力工具，就輕鬆解決不論國內或國外洗腎室長年的負重課題，在2022年底獲得多項肯定，包括醫策會、台灣醫療品質協會銀獎，以及獨得的人因特別獎，還有台灣中衛發展中心持續改善銅獎，以及別具意義的台灣腎臟醫學會年會優秀論文獎。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56525
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