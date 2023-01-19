高血壓也是沉默殺手！　國健署：血壓應以「3C」管理

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血壓管理掌握「3C」 以722原則定期測量高血壓可能會導致心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的發生。不過，國健署委託台灣高血壓學會，針對民眾「血壓自我管理行為與影響」進行焦點團體訪談，發現民眾若自覺沒有症狀，並不會定期測量血壓。
胡怡君科長指出，高血壓初期通常沒有特別感覺，是沉默殺手之一，需透過定期測量才能掌握自身血壓狀況，民眾在血壓管理上應掌握「3C原則」，所謂的「3C」，指的是規律測量（Check）、改變習慣（Change）、控制血壓（Control）。
在「規律測量（Check）」的部分，胡怡君科長建議，18歲以上每年至少量一次血壓並搭配722原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值，做好血壓管理。
此外，也要「改變習慣（Change）」，健康飲食，減少油、鹽、糖的攝取，拒絕酒精、香菸，並養成規律的運動習慣。而在發現異常後也要「控制血壓（Control）」，定期在家測量血壓，並遵循醫囑服藥。
避免白袍症候群影響 血壓居家測量更準！而血壓的測量正確與否，差異很大，社團法人台灣高血壓學會及中華民國心臟學會最新「2022台灣高血壓指引」，建議以居家血壓量測取代過往診間血壓量測作為高血壓的診斷。
台灣高血壓學會林彥宏理事長指出，在診間測出的血壓值，其正確性確實不如居家測量，原因在於「白袍症候群」，民眾容易因外在環境因素，導致血壓過高、過低。
此外，理事長也提到，單靠一次診間血壓值，來作為評估、治療的判斷依據，太過武斷。他建議，民眾應該依循722原則，將居家測量的血壓值記錄下來，再與醫師溝通、討論，才能更準確的評估下一步該如何控制、治療。
血壓控制過年別鬆懈！ 減少高油鹽糖為了提升民眾對居家血壓量測的重視，國民健康署111年辦理血壓健康識能宣導網路活動，只要民眾上傳家中血壓量測照片、數值及響應高血壓防治金句，即可抽大獎，活動期間共吸引8千餘人參與。
國民健康署吳昭軍署長提醒民眾，農曆春節將至，安排外出走春、拜訪親友或出遊時要注意保暖外，更應該做好自我血壓的量測工作，及早發現及早介入。
另外，過年民眾常圍爐、吃大餐及零食，暗藏高油、高糖、高鹽的危機，國健署呼籲，歡樂相聚之際，也要為健康多把關，採三低一高（低油、低糖、低鹽及高纖）飲食、保持適當體重、養成規律運動習慣、壓力紓解、拒菸酒等行為，都能有效改善血壓問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56515
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