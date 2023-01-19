輕軌春節疏運啟動 高捷局長吳義隆：班距最密10分鐘內
高市捷運局長吳義隆在農曆春節年前，視察輕軌工區及輕軌行控中心聽取報告，提前向施工及營運團隊拜早年，並向春節期間需輪班之現場人員致上感謝與勉勵，亦責成全體捷運團隊春節期間除確保工區沿線圍籬設施安全及交通順暢外，仍應落實列車各項清潔消毒工作，及全程配戴口罩等防疫宣導，提供民眾與旅客一個安全舒適的大眾運輸搭乘環境。
記者蔡佳宏／高雄報導
吳義隆表示為讓各地旅客進入高雄，能夠享受便捷且安全的輕軌服務，將於小年夜1月20日起啟動春節疏運計畫，春節連假期間採假日時刻表營運，尖峰時段為13~18時，班距最密可達10分鐘以內，亦將視人潮機動加開加班車，離峰時段班距維持約15分鐘。
吳義隆視察輕軌工區施工，除勉勵施工團隊一年來的辛勞外，為維持農曆春節期間工區週邊環境整潔及交通順暢，吳義隆指示施工團隊在春節前應完成工區週邊環境整潔、交通維持設施的設置並加強門禁管制，注意用路人交通順暢、降低工區揚塵，春節期間值班人員應加強巡檢回報，遇緊急狀況應立即處理排除或連繫相關單位協助。
吳義隆隨後立即前往輕軌機廠行控中心檢視輕軌春節前各項疏運整備工作，高捷公司總經理王亞洲率一級主管進行陪同視察輕軌行控中心(LOCC)，在瞭解輕軌相關春節運輸計畫後，吳義隆向春節期間需輪值崗位人員致上勉勵與感謝，亦責成輕軌營運團隊，春節期間所有列車仍應每日定時、定點消毒，車站部分針對旅客接觸較頻繁的機器設備會增加清潔頻率，讓搭乘旅客安心。