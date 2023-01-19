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7歲身材矮一年長高不到4公分　竟是缺乏「1因子」惹禍

7歲身材矮一年長高不到4公分　竟是缺乏「1因子」惹禍
7歲身材矮一年長高不到4公分　竟是缺乏「1因子」惹禍

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】七歲的黃小弟，因身材矮小由媽媽帶至醫院就診，黃媽媽表示黃小弟過去一年，長高不到4公分，門診測量身高為108.1公分(小於第三百分位)，體重18.4公斤(小於第三百分位)，進一步骨齡檢查，發現七歲的他骨齡僅兩歲，明顯落後，讓媽媽擔心不已。

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正常變異、病理性生長遲緩　皆可能致身材矮小

奇美醫學中心兒科部兒童內分泌科醫師陳毓劭說明，造成身材矮小的原因有很多，藉由問診、身體評估、骨齡、抽血等檢查，區分為「正常的變異」及「病理性的生長遲緩」二項；其中「正常的變異」係指家族遺傳性生長發育遲緩，以及體質性生長遲緩。

而病理性的生長遲緩則包括內分泌疾病(如：甲狀腺機能低下、生長激素缺乏症等)、遺傳性疾病(如：透納氏症、普瑞德威利氏症候群等)、慢性疾病(如：腎臟、腸胃道疾病等)、營養不良、低出生體重兒之生長障礙以及特發性身材矮小。

找出原因對症下藥　均衡飲食、運動為成長關鍵

找出造成身材矮小的原因，才能對症下藥。舉例來說，若為營養不良或體重過輕的孩童，需要的是營養評估，改善其營養攝取；甲狀腺機能低下的兒童，則可給予甲狀腺素補充；而符合生長激素適應症的小朋友(如：生長激素缺乏症、透納氏症、普瑞德威利氏症候群等)，則提供適合的生長激素治療。除了醫療用藥，健康的生活型態，包括：早睡不熬夜、均衡的飲食以及維持運動的好習慣，都是影響兒童成長的關鍵因素。

生長方面疑慮　就醫檢查把握成長期

陳毓劭提醒家長，如果孩子身高不足(身高小於第三百分位)或是身高增加的速度不足(兩三歲後每年長不到四公分)或是其他關於生長方面的疑慮，都可以帶孩子來門診與醫師討論，及早治療把握成長關鍵期。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56536

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