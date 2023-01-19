7歲身材矮一年長高不到4公分　竟是缺乏「1因子」惹禍

我是廣告 請繼續往下閱讀
正常變異、病理性生長遲緩 皆可能致身材矮小奇美醫學中心兒科部兒童內分泌科醫師陳毓劭說明，造成身材矮小的原因有很多，藉由問診、身體評估、骨齡、抽血等檢查，區分為「正常的變異」及「病理性的生長遲緩」二項；其中「正常的變異」係指家族遺傳性生長發育遲緩，以及體質性生長遲緩。
而病理性的生長遲緩則包括內分泌疾病(如：甲狀腺機能低下、生長激素缺乏症等)、遺傳性疾病(如：透納氏症、普瑞德威利氏症候群等)、慢性疾病(如：腎臟、腸胃道疾病等)、營養不良、低出生體重兒之生長障礙以及特發性身材矮小。
找出原因對症下藥 均衡飲食、運動為成長關鍵找出造成身材矮小的原因，才能對症下藥。舉例來說，若為營養不良或體重過輕的孩童，需要的是營養評估，改善其營養攝取；甲狀腺機能低下的兒童，則可給予甲狀腺素補充；而符合生長激素適應症的小朋友(如：生長激素缺乏症、透納氏症、普瑞德威利氏症候群等)，則提供適合的生長激素治療。除了醫療用藥，健康的生活型態，包括：早睡不熬夜、均衡的飲食以及維持運動的好習慣，都是影響兒童成長的關鍵因素。
生長方面疑慮 就醫檢查把握成長期陳毓劭提醒家長，如果孩子身高不足(身高小於第三百分位)或是身高增加的速度不足(兩三歲後每年長不到四公分)或是其他關於生長方面的疑慮，都可以帶孩子來門診與醫師討論，及早治療把握成長關鍵期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56536
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw