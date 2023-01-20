「報復性出遊潮」帶來新商機！機場接送需求季增3.8倍
疫情影響國際往來長達3年，去（2022）年10月正式解封後，許多民眾積極規劃出國旅遊，這波報復性出國潮也帶來新商機！據PRO360達人網統計平台2022年Q4的旅遊接送服務相關外包案件需求，其中國內「包車旅遊」較Q3成長3成，而「機場接送」的服務，更是有高達3.8倍的成長，顯見國境解封對國人有多大的後續影響。
記者張志浩/綜合報導
PRO360達人網董事長李倫家分析，隨著疫情舒緩，今年國內旅遊明顯復甦，包車出遊的遊客大幅增加；去年10月13日起邊境入境旅客免隔離，改為7天自主防疫，象徵著邊境解封，也大幅增加旅客出入國門的便利性。根據桃園國際機場的出入境統計，9月出境人口23萬人，10月成長到32.6萬人，11月更暴增到50萬人，比起9月解封前，旅遊人數可以說是翻倍成長。
為服務大量的國際旅遊人潮，PRO360達人網也與Join Me揪車平台合作，提供機場防疫接送服務，出發前將全車內外消毒，司機全程配戴口罩，並在每車投保500萬乘客險，李倫家舉例，若以台北市至桃園機場第一航廈送機服務，國產四人座方案價格為一趟台幣1050元，與一般機場接送台幣1250元起跳的價格，大約是84折，另也提供進口四人座方案每趟台幣1550元，和豪華六人座方案單趟台幣1350元的選擇，即日起只需要在7-11的ibon透過「生活服務」功能，即可預約叫車。