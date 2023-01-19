男性注意！常莫名想「喬蛋」 當心「1病誘發」還可能不孕

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男性陰囊鼠蹊部疼痛 恐是這些問題誘發童綜合醫院泌尿科呂謹亨醫師表示，男性陰囊鼠蹊部疼痛常見原因有精索靜脈曲張、睪丸副睪發炎、疝氣、睪丸扭轉、陰囊水腫、睪丸腫瘤、慢性攝護腺炎、骨盆肌肉疼痛、睪丸缺血(可能是久站久坐造成血管遭壓迫而血液循環不良)、性行為後提睪肌過度收縮。
精索靜脈曲張 嚴重恐致不孕精索靜脈曲張為靜脈血流構造異常造成，其症狀通常為陰囊處摸到鼓起的靜脈叢構造(常誤以為腫瘤) ，久坐、久站或進行腹壓增加的活動時會反覆引起鼠蹊部、下腹部或睪丸陰囊的不舒服感，好像睪丸被拉扯擠壓的感覺，但在起身活動或局部按摩後可能又消失，所以常不自覺得想要「喬蛋」，嚴重時會造成睪丸萎縮、疼痛難以忍受或造精功能異常引起不孕。輕度可用藥物或保守治療，但嚴重時需要進行手術治療。
顯微微創切除手術 精準且傷口小因為陳先生年輕並想要生小孩，呂謹亨醫師建議進行精索靜脈曲張顯微微創切除手術，傷口在鼠蹊部僅約2公分，術後因恥毛生長，看不到傷口，在高倍顯微鏡，10倍以上放大的視野下，可切除更多肉眼無法辨識的，膨大變形的靜脈曲張，並保留微小的睪丸動脈及淋巴管，避免術後睪丸缺血及淋巴水腫。
手術過程順利且傷口恢復良好，手術治療之後，陰囊不舒服感消失，術後追蹤男性荷爾蒙指數與精液品質也明顯改善，晚上也睡得更好了，生活品質大幅提升。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56537
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