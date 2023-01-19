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謝國樑春節前攜手視障鋼琴家許哲誠 　傳揚基隆有愛樂音

▲謝國樑春節前攜手視障音樂家傳揚樂音。（圖/基隆市政府提供）
▲謝國樑春節前攜手視障音樂家傳揚樂音。（圖/基隆市政府提供）

記者余祥／台北報導

為打造基隆成為亞洲最有愛城市，基隆市政府今(19)日在東岸商場舉辦「琴音有愛‧暖遊基隆」活動，邀請被譽為「貝多芬再世」國際視障鋼琴家許哲誠現場演出。基隆市長謝國樑帶著喜愛逛東岸廣場的女兒小愛一起到場，為許哲誠鼓勵打氣，和旅客一起近距離聆聽，歡樂有愛的國際級樂音演奏。

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這場音樂饗宴選在東岸商場一樓舉行，許哲誠彈奏著由琴友提供自由彈奏的專業鋼琴，一系列應景的春節名曲，讓不少民眾經過時，被溫暖的渲染力琴聲吸引駐足聆聽，人潮圍繞安可聲不斷。

謝國樑稱讚鋼琴家許哲誠運用個人的毅力，透過鋼琴彈奏出美妙的音符，他邀請許哲誠擔任基隆「城市音樂愛心大使」，以溫暖的音樂力量與勵志的奮鬥故事，在悠揚的樂聲中溫暖人心，未來透過到各地巡迴演出，結合公益慈善表演，傳揚基隆有愛的樂音。

謝國樑說，過去一年挑戰及驚奇皆多，新的一年將持續與市民一起並肩同行，讓基隆成為世世代代、安居樂業的幸福城市。在春節前夕，他特別向市民朋友表達感謝與祝福，市府全力以赴與市民站在一起，共同打造溫情有愛、人文關懷的新基隆。

迎接新春的到來，視障音樂家許哲誠精心安排應景的春節名曲，以輕快的「小拜年」、「賀新年」、「恭喜恭喜」及「恭喜發財」等鋼琴組曲暖場演出，向旅人祈福送暖。謝市長在迎春樂聲中，和交通處長王圳宏、觀銷處長郭霽，發「新基隆‧鴻兔大展」紅包，向民眾拜早年，增添民眾過節的喜氣。

今天演奏精彩曲目還包括蕭邦「幻想即興曲」、「英雄波蘭舞曲」、改編台灣民謠「天黑黑」變奏曲、自彈自唱「You Raise Me Up」、「你是我的眼」及經典民謠組曲，讓市民及旅客的遊程更添美好回憶。

民眾若錯過今天場次的精彩演出，2月10日(五)的下午5時至6時，「琴音有愛‧暖遊基隆」活動在東岸商場一樓還有一場次的演出，歡迎大家攜伴到場聆聽，感受音樂的溫暖力量。

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