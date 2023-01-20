太離譜！台灣人大鬧日本車廂 同鄉羞愧：熟悉的家鄉味道
人家總說出國不要丟自己國家的臉，言行舉止可也要多加注意，繼日前有女網友自曝跟男友在日本開車撞到行人後，又有台灣人經營的粉專爆料，搭乘日本列車時，意外發現整個車廂有一半的台灣人，結果卻在車廂內做出許多脫序的行為，讓他深感羞愧直呼「真是熟悉的家鄉味」。
編輯中心/綜合報導
臉書粉專「台灣是行人地獄」日前在臉書貼文指出「從高山（Takayama）搭飛驒特急到富山（Toyama），整節車廂有一半是台灣旅客，在一個半小時的車程中，台灣腔中文聲的嘈雜拌嘴響徹雲霄、嘻笑打罵緣不絕耳，座位換來換去，把指定席當自由席在搭，被車掌要求補票.....」。
整個車廂搞得鬧哄哄的，讓他表示「看著窗外的雪景，我戴上抗噪耳機想要隔絕那逃離半輩子的『熟悉的家鄉味』，似乎沒什麼效果」而「台灣是行人地獄」也引用《不開車‧在路上》的內容，表示「使用大眾運輸工具，就是學習在公共空間該有怎樣的行為與表現，而依賴私家車，就是逐漸失去對於公共空間的意識，甚至是人本就生存在社群裡的事實」。
而日前有女網友上網發文求救，表示跟男友飛往沖繩才剛第一天，男友開車就撞到行人，結果男駕駛要被警方拘留10天，女友只能上網求助，沒想到卻被遭到網友砲轟，不少人原本以為可能是創作文，沒想到駐日代表謝長廷19日證實，該案件已進入司法程序，目前正協助聘請律師處理。顯然台灣人到日本遊玩，勢必小心、也要遵守該有的禮儀，以免失了自己面子又丟了國家顏面啊！（編輯：張嘉哲）