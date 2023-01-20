春節連假善用公共運輸 國道客運預售尚有6到8成空位
今（20）日是春節連續假期第一天，交通部公路總局表示，僅有台2線淡金至紅樹林路段、台3線武嶺橋至大溪路段、台7線大溪路段及台74線快官路段有短暫車多情況，其餘路段皆為順暢。在公路客運部分，依據目前預售情形，西部國道客運尚有6成空位，東部國道客運尚有8成空位，有搭乘需求民眾至各客運業者網站查詢。
記者顏真真／台北報導
為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者籌措足夠運能，並視人潮機動增班，因此，今日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2251班次，疏運3萬3203人；東部國道客運路線共計行駛539班次，疏運6785人。
由於明日為春節連續假期第2日，亦是除夕，公路總局預估，明日白天車潮仍是較集中於銜接國道路段，包含台64線接國3中和交流道路段、台74線臺中環線接國3快官交流道路段，建議用路人出發前可先查詢當地交通狀況再出發，以避免塞在車陣中。
在公路客運部分，公路總局依據目前預售情形，西部國道客運尚有6成空位，東部國道客運尚有8成空位，有搭乘需求民眾至各客運業者網站查詢。此外，公路總局已督導各客運業者落實車輛安全整備及防疫措施，定期辦理場站及車輛消毒作業，也請搭乘公路客運民眾也配合防疫規定，共同創造安心的乘車環境。