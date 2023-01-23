台男訂房卻失聯？日本湯布院飯店跨海控訴 本人回應了
春節期間許多人想出國透透氣，而國境解封後日韓兩國成為不少人的首選，不過近日，日本溫泉飯店「ゆふいん椿」卻指出，去年12月8日，有一名台灣遊客訂了1/20兩晚房間與4人份餐點，但入住當天卻沒到場，且無論透過信箱、電話都聯絡不上，讓飯店損失24萬日圓（台幣約5.6萬）；事後據《自由時報》報導，訂房的李姓男子回應，自己是透過日本訂房網站預約飯店，但沒收到確認信函，以為沒預約成功，強調是雙方聯繫上有誤會，並非刻意為之。
記者張志浩/綜合報導
據瞭解，有位在台灣長大的日本溫泉飯店員工八代淑子日前透過台東朋友發文揭露此事，怒斥「飯店營業13年來，從未碰過這樣的台灣客」，直指李先生擅自取消訂宿，信件不回、電話也不接，並直呼「真的很生氣也很可恥，為什麼是台灣人？真的非常失望，台灣客人給予我們是非常好的印象，如今呢？」
事件曝光後引發各界熱議，而據《自由時報》報導，李姓男子指出，自己是利用日文Jalan網站預約ゆふいん椿，雖然有顯示預約號碼，但沒有收到確認信，就以為沒訂成功，因此才透過同一網站，又預約別間旅館，直到1/18的下午2點，Jalan網站寄出自己將在「1/20將入住湯布院村旅館2天」的信件，1/19早上看到通知信後，就立刻請回覆取消入住。
李男補充，在日本期間，手機使用的是網路卡，無法接收及打電話，直到昨（22）日下午返台才接到記者詢問，他便立即與飯店業者透過電話，聯繫商談賠償事宜，李男強調，自己已把相關資料都送給飯店，希望讓對方了解，自己和同行成員並非刻意要造成對方的損失，雙方將在今（23）日詳談細節。