初四國道壅塞路段大幅減少　國五北返三點後就能走

今（24）日為春節連續假期初三，下午國道壅塞路段包括國1南向三義至后里，北向頭份至湖口、民雄至斗南；國3南向東山至官田系統，北向西湖服務區至西濱、中興系統至霧峰系統、中埔至古坑服務區；國5北向宜蘭至頭城，其餘路段大致維持行車正常。
記者黃仁杰／台北報導
另外，下午13時26分於國1南向347.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午13時59分排除，造成後方車流回堵6公里；14時48分於國1南向291.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午14時52分排除，造成後方車流回堵3公里；16時33分於國1南向338公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午16時41分排除，造成後方車流回堵6公里。
明（25）日為春節連續假期初四，預估國道交通量為138百萬車公里，為平日年平均的1.6倍，其中北向交通量可達77百萬車公里，為平日年平均的1.8倍。
高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。
明日國道相關疏導措施包括，13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口高乘載管制、15-20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，12至21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。