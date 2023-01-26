暖1天又跳崖降溫！明起一路冷到開工 連假後半天氣多變
今（26）日是大年初五，也是各行各業開工的日子。不過天氣上的變化還是相當劇烈！氣象專家、天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書貼文大嘆「天氣變化是全年無休的」，像是今天的天氣從清晨低溫只有攝氏7度左右，馬上到白天又攀升到將近攝氏15到16度，不過入夜後到了明日（1/27）初六又將有一波冷空氣報到，並且會一路冷到下週一開工日（1/30）。讓彭啟明大喊「老天爺開玩笑，希望我們能更努力，風調雨順需要大家一起努力。」
記者汪睿琦/綜合報導
彭啟明今上午指出，昨晚到今天清晨有些雲層通過中部以北地區，使得輻射冷卻作用不明顯，低溫相對比前幾天高一些，雲林以南的雲量較少，在輻射冷卻作用下，平地最低溫只有攝氏7到8度，本島最低溫則落在嘉義只有攝氏7.9度。
不過今日白天陽光加熱氣溫快速上升，北部地區難得迎來陽光以及攝氏20度左右的高溫；中部以北地區上午雲量還是較多，溫度回升較慢，預計中午過後雲量說少，整體都是回溫的趨勢。彭啟明建議民眾要把握初五的好天氣出去走走，因為明日又會迎來另一波寒流降溫。
彭啟明預估，初六又將有一波冷空氣報到，強度有望達到「寒流」等級。由於東北風增強，明天白天北部、東北部地區有短暫雨，民眾外出要記得攜帶雨具。同時又有境外污染物移入，建議外出口罩還是要戴緊，以防吸入髒空氣。
到了明晚水氣轉乾降雨減少，溫度方面東北部迎風面、中部以北沿海地區則會持續下降，中部內陸、南部地區雖然中午前還有些升溫，不過午後溫度也會下滑，需留意溫度變化。預估這波將影響到下週一開工日（1/30）清晨，唯一的好消息是週末到下週一都是乾冷的天氣型態，降雨並不明顯。