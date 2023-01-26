林志玲初五變「俏皮粉紅兔」！20秒影片祝賀：兔年行大運
「台灣第一名模」林志玲2019年嫁給日本歌舞團體放浪兄弟（EXILE）成員黑澤良平（AKIRA），婚後移居日本，2022年1月產下一子，家庭生活幸福美滿。今（26）日是初五，她化身「粉紅兔」在IG發出20秒新年祝賀影片，網友也紛紛留言：「志玲姐姐新年快樂」、「兔年快樂」、「太美了」。
娛樂中心／綜合報導
只見林志玲綁著包包頭，臉上畫著精緻妝容，為了新年還特別塗了紅唇，再搭配相當喜氣的大紅色削肩上衣，氣色絕佳。她的頭上還有「粉紅兔」濾鏡，可愛又俏皮。她在IG發出新年祝賀影片，溫柔地表示：「親愛的朋友們新年快樂！祝小朋友們學業兔飛猛進，大朋友們兔年行大運，鴻兔大展一整年，揮別所有不順心的一年，在新的一年大家都要平平安安、快快樂樂、健健康康的哦」。
她選在初五發出祝賀片，也不忘祝福網友們：「開工大吉～財運亨通～財源廣進～好事連連～前程似錦～好運常在～福氣多多～大展宏圖～」，貼文一出，網友也紛紛留言，「志玲姊姊新年快樂」、「志玲姐姐新年快樂，祝妳兔年行大運、永遠幸褔」、「好美啊」、「姐姐新年快樂」、「新年快樂，祝福你們闔家平安、健康快樂」、「Good Luck 兔 you too」、「哪有兔子那麼可愛」、「氣質姐姐新年快樂」。（編輯：郭佩蓉）