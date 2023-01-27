NBA／聯盟公布明星賽先發 詹皇第10次登基票王超越喬丹
今(27)日NBA官方公佈了2023年NBA全明星賽的先發球員名單，「詹皇」LeBron James成為本屆「票王」，他也領銜了西區五人；而東區則是由「字母哥」Giannis Antetokounmpo擔任隊長，獲得選人權。
記者黃建霖/綜合報導
西區先發五人為：James、Nikola Jokic、Zion Williamson、Stephen Curry、Luka Doncic；東區先發五人為：Antetokounmpo、Jayson Tatum、Kyrie Irving、Donovan Mitchell。
這是James職業生涯第10獲選為全明星賽「票王」，超越了Michael Jordan，獨居史上第一；這也是他個人連續第19個賽季入選全明星賽，超越Kobe Bryant，也是NBA史上第一的紀錄。
而已經成為聯盟新生代門面的Antetokounmpo，人氣也是不斷攀升，這是他生涯第7次進入到全明星賽，第5次進入先發陣容，第3次成為全明星賽隊長。
其他人方面，Durant是第13次獲選進全星賽，Curry是第9次獲選，Irving為第8次。而Anthony Davis則是在最後一刻票數被Williamson超越，無緣進入先發名單。