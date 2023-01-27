公車掛滿「7字春聯」飄司機怨念！網一看笑翻：以為燈謎
過年期間各地都可見春聯掛起，不過公車上貼春聯你看過嗎？一名網友拍下搭公車時看到的景象，只見車廂兩旁掛起多張春聯，上頭皆是寫7字標語，全關於搭乘公車的注意事項，畫面既可愛又應景，貼文曝光後也讓許多人直呼：「還以為是要猜燈謎XD」、「原來是春聯店啊，還以為是公車呢」。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」中貼文，只見他曬出搭公車的照片，畫面中公車兩側竟掛滿春聯，上頭寫「搭乘公車請招手」、「勿用眼神攔公車」、「未停靠站勿站起」、「鈴找不到用喊的」等多張7字標語，看得出全是手寫書法，既應景又有趣，讓原PO也笑喊：「辛苦了，司機叔叔～」
貼文一出，網友們紛紛驚呼，「還以為是要猜燈謎XD」、「化怨念為春聯」、「被公車司機耽誤的文青才子」、「好有創意」、「我好想搭這台公車」、「這個書法字很棒，可以一邊開車一點賣春聯XD」、「原來是春聯店啊，還以為是公車呢」、「好可愛又喜氣」、「掛一排也太狂」。
另外，也有一名網友出面透露，「我猜是嘉義BRT公車？有一位司機很有趣，車上常常都有像這樣子的春聯或是有趣的東西。以前高中搭車上學，都很期待坐到他的車，司機的幽默風趣也為我的高中生活增添不少樂趣」。原PO也點頭回應：「對的！」（編輯：賴禹妡）